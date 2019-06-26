Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк написала заявление по собственному желанию
Оперативное совещание в правительстве Мурманской области на этой неделе началось с объявления об отставке заместителя губернатора Инны Погребняк.
Напомним, глава региона Андрей Чибис сообщил, что его ввели в заблуждение насчет зарплат врачей в регионе. На деле оказалось, что реальные доходы медиков очень малы, что ведет к несоблюдению майских указов президента.
Инна Погребняк курировала в правительстве темы здравоохранения и образования, и за ошибки лишилась кресла.
Теперь это подтверждено официально: экс-зама исключили из состава регионального правительства. В документе, находящемся в официальном опубликовании, оговаривается, что трудовой срочный договор расторгается потому, что Инна Погребняк написала заявление по собственному желанию.
Ранее в сети появился телефонный разговор с экс-заместителем губернатора, в котором она выражает несогласие с тем, что информация о зарплатах была донесена некорректно.
ИСТОЧНИК KP.RU