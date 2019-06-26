2019-06-26T16:06:04+03:00
Политика

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк написала заявление по собственному желанию

С должностью чиновник попрощалась после Прямой линии с президентом
Ника СВЕТЛОВА
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Инна Погребняк ушла из правительства, написав заявление по собственному желанию. Фото: kolanews.ruИнна Погребняк ушла из правительства, написав заявление по собственному желанию. Фото: kolanews.ru
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Оперативное совещание в правительстве Мурманской области на этой неделе началось с объявления об отставке заместителя губернатора Инны Погребняк.

Напомним, глава региона Андрей Чибис сообщил, что его ввели в заблуждение насчет зарплат врачей в регионе. На деле оказалось, что реальные доходы медиков очень малы, что ведет к несоблюдению майских указов президента.

Инна Погребняк курировала в правительстве темы здравоохранения и образования, и за ошибки лишилась кресла.

Теперь это подтверждено официально: экс-зама исключили из состава регионального правительства. В документе, находящемся в официальном опубликовании, оговаривается, что трудовой срочный договор расторгается потому, что Инна Погребняк написала заявление по собственному желанию.

Ранее в сети появился телефонный разговор с экс-заместителем губернатора, в котором она выражает несогласие с тем, что информация о зарплатах была донесена некорректно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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