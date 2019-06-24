Андрей Чибис: "Я думал, в 90-е все было плохо с медициной, а плохо сейчас"

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-24T12:24:12+03:00

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На прошедшей 20 июня Прямой линии с президентом Мурманская область прозвучала всего один раз и вскользь. В одном из вопросов просто озвучили, что лор в Мурманской области получает 20 тысяч рублей в месяц.

Но и этого хватило, чтобы вице-губернатор Инна Погребняк, отвечавшая за здравоохранение и образование, была отправлена в отставку.

Сразу после того, как врио губернатора Андрей Чибис сообщил об этом кадровом решении, он обратился к министру здравоохранения Дмитрию Панычеву с рядом поручений. Главное - разобраться с зарплатами медиков.

- Даже экспресс-проверка, которую мы провели, показывает, что меня вводили в заблуждение по поводу того, что у нас нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда, – они есть. И второй аспект – вопрос оклада и дополнительных надбавок. Пропорциональное соотношение между окладом и зарплатами, которые врачи получают, а именно – очень маленький оклад, не может нас устраивать по той простой причине, что это огромное поле для злоупотреблений руководством лечебных учреждений в отношении конкретных медицинских работников, - пояснил глава региона.

Помимо этого министру надо разобраться, почему северяне стали в два раза чаще жаловаться на лекарственное обеспечение, почему Мурманская область лидирует по числу смертей от инфарктов, где необходимое оборудование.

- Я думал, в 90-е все было плохо с медициной, а плохо сейчас, - остался недоволен положением дел Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU