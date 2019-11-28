Главой администрации Мурманска стал Евгений Никора

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-28T12:05:48+03:00

На то, чтобы оформить все бумажные тонкости и официально назначить главу администрации, у ответственных лиц есть 30 дней. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Изменить размер текста: A A

28 ноября состоялось четвертое заседание Совета депутатов Мурманска шестого созыва. Одним из вопросов на повестке дня стало избрание нового главы администрации. Девять лет на этом посту был Андрей Сысоев.

Однако в этом году он стал главой муниципального образования. Строго говоря, с главным по администрации должны были определиться еще месяц назад, но из-за формирования нового правительства региона процесс затянулся.

Конкурс на замещение должности стартовал 11 ноября, изначально в нем участвовали семь человек, но в итоге комиссия оставила только двоих: заместителя губернатора Евгения Никору и первого заместителя министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрея Сахарова.

Результаты тайного голосования были объявлены на встрече горсовета. Расклад оказался предсказуемым: 21 голос депутаты отдали за Евгения Никору и 8 - за Андрея Сахарова. Итак новым главой администрации стал Евгений Никора.

На то, чтобы оформить все бумажные тонкости и официально назначить главу администрации, у ответственных лиц есть 30 дней. Но Андрей Сысоев заверил, что процедуру завершат раньше. Евгений Никора будет отвечать за исполнительную власть ближайшие пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU