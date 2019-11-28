Главой администрации Мурманска стал Евгений Никора
28 ноября состоялось четвертое заседание Совета депутатов Мурманска шестого созыва. Одним из вопросов на повестке дня стало избрание нового главы администрации. Девять лет на этом посту был Андрей Сысоев.
Однако в этом году он стал главой муниципального образования. Строго говоря, с главным по администрации должны были определиться еще месяц назад, но из-за формирования нового правительства региона процесс затянулся.
Конкурс на замещение должности стартовал 11 ноября, изначально в нем участвовали семь человек, но в итоге комиссия оставила только двоих: заместителя губернатора Евгения Никору и первого заместителя министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрея Сахарова.
Результаты тайного голосования были объявлены на встрече горсовета. Расклад оказался предсказуемым: 21 голос депутаты отдали за Евгения Никору и 8 - за Андрея Сахарова. Итак новым главой администрации стал Евгений Никора.
На то, чтобы оформить все бумажные тонкости и официально назначить главу администрации, у ответственных лиц есть 30 дней. Но Андрей Сысоев заверил, что процедуру завершат раньше. Евгений Никора будет отвечать за исполнительную власть ближайшие пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU