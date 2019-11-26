2019-11-26T08:57:35+03:00
Политика

Тайное голосование определило главных кандидатов на пост главы администрации Мурманска

Претендентов осталось только двое
Мария ПАШЕНКОВА
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Имя нового главы администрации назовут на ближайшем заседании Совета депутатов. Фото: murmansovet.ruИмя нового главы администрации назовут на ближайшем заседании Совета депутатов. Фото: murmansovet.ru
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Уже 28 ноября станет известно, кто возглавит администрацию Мурманска. Напомним, 11 ноября стартовал конкурс на замещение данной должности. Начался прием заявок от желающих, которых набралось семь человек.

Однако комиссия оставила лишь троих: заместителя губернатора Евгения Никору, Андрея Сахарова, который работал первым заместителем министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководителя управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска Анатолия Петлеванного.

25 ноября конкурсная комиссия завершила свою работу. Состоялось тайное голосование, которое оставило лишь двоих конкурентов - Евгения Никору и Андрея Сахарова.

- На очередном заседании Совета депутатов города Мурманска, которое состоится 28 ноября, путем тайного голосования будет выбран глава администрации Мурманска, – сообщил председатель комиссии, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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