2019-11-14T16:04:07+03:00
Политика

Евгений Никора поборется за кресло главы администрации Мурманска

Его кандидатуру предложил выдвинуть губернатор Заполярья
Елена МОЛОДЦОВА
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Евгений Никора попробует себя в роли главы администрации. Фото: Мурманский вестникЕвгений Никора попробует себя в роли главы администрации. Фото: Мурманский вестник
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Всю неделю ходили слухи о том, что вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора решил попробовать себя в качестве главы администрации столицы Заполярья. Их то подтверждали, то опровергали, но в итоге сегодня, 14 ноября, Евгений Викторович подал документы в комиссию.

- Я принял осознанное решение попробовать свои силы в качестве главы администрации Мурманска. Определенный хозяйственный опыт у меня есть, а также опыт в ЖКХ, строительстве и формировании городской среды, решении экологических проблем и взаимодействии с управляющими компаниями, - прокомментировал это событие Евгений Никора. Я хотел бы видеть Мурманск не только самым большим городом за полярным кругом, но и самым комфортным.

К слову, инициатива попробовать Евгению Никоре себя в качестве главы администрации принадлежит именно главе региона Андрею Чибису, который знаком со своим выдвиженцем еще по работе в качестве замминистра строительства России.

- Самое важное, что Евгений Викторович – человек местный, который умеет взаимодействовать и с депутатами городского совета, и с командой администрации. У его есть понимание современных тенденций и трендов. Перед ним стоит непростая задача – сделать настоящий прорыв с учетом нашего непростого климата и не только восстановить было величие Мурманска, но и сделать его привлекательным и процветающим, - отметил Андрей Чибис.

Что ж, осталось, чтобы специальная комиссия и депутаты придерживались такого же мнения. Имя нового главы администрации узнаем уже 25 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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