2019-11-12T13:28:37+03:00
Политика

В Мурманске можно подать заявку на конкурс замещение должности главы администрации

Победителя назовут 25 ноября
Мария ПАШЕНКОВА
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До конца месяца у администрации Мурманска появится новый глава. Фото: ВикипедияДо конца месяца у администрации Мурманска появится новый глава. Фото: Википедия
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Еще месяц назад в Мурманске должны были избрать главу администрации, ведь в сентябре прошел единый день голосования, когда северяне определились и с губернатором, и с составом Совета депутатов столицы Заполярья.

Но из-за формирования состава правительства региона эту процедуру пришлось отложить. Ведь в комиссию, которая будет заниматься конкурсом на замещение должности главы администрации, должны входить и представители "белого" дома. Но сейчас процесс в самом разгаре.

11 ноября состоялось первое заседание конкурсной комиссии.

– В ходе первого заседания рассмотрен ряд организационных вопросов. Утверждены формы рабочих документов, график заседаний, избраны заместитель председателя конкурсной комиссии – Оксана Демченко и секретарь комиссии – Тамара Прямикова. Все решения приняты единогласно, – рассказал председатель комиссии, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Напомним, Андрей Иванович 9 лет был главой администрации. До 15 ноября будет идти прием документов от желающих встать у руля. А имя победителя назовут 25 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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