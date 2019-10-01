Главу администрации Мурманска выберут 28 октября, а мэр примет присягу в День города

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-01T08:22:52+03:00

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26 сентября состоялось первое заседание Совета депутатов Мурманска после прошедших 8 сентября выборов.

Такая встреча всегда важна, ведь на ней решается, кто будет у руля власти областного центра. Так, единогласно главой Мурманска был избран Андрей Сысоев, который с 2010 года руководил администрацией города. Ранее мэром была Тамара Прямикова.

Теперь предстоит определиться с тем, кто станет главой администрации. Сделают это только 28 октября. За месяц будет сформирована комиссия для отбора кандидатов и рассмотрены все варианты. В состав комиссии вошли депутаты горсовета Андрей Сысоев, Тамара Прямикова, заместители главы администрации Мурманска Виталий Розыскул и Людмила Левченко, парламентарий областной Думы Герман Иванов. Еще пятерых обозначит губернатора региона до 7 октября.

Андрей Сысоев примет присягу и официально станет мэром в день рождения Мурманска - 4 октября. Пока временно исполнять обязанности главы администрации пока будет его бывший зам Алексей Лыженков.

ИСТОЧНИК KP.RU