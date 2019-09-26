Новым главой Мурманска стал Андрей Сысоев

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-26T12:55:11+03:00

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26 сентября Совет депутатов Мурманска впервые собрался в обновленном составе. 8 сентября во время единого дня голосования северяне выбирали не только губернатора региона, но и парламентариев шестого созыва в областном центре.

Напомним, подавляющее большинство депутатов - представители "Единой России" (25 человек), еще двое - КПРФ и два - от "Справедливой России". Один народный избранник - самовыдвиженец.

Из числа депутатов этого созыва должны были быть избраны новые глава Мурманска и глава администрации. Ранее на встрече "Единой России" большинством голосов было решено выдвинуть на должность мэра Андрея Сысоева, который уже 9 лет возглавляет администрацию.

Андрей Иванович оказался единственным кандидатом на роль "отца города". На тайном голосовании он получил поддержку всех коллег по горсовету. Ранее эту должность занимала Тамара Прямикова.

О том, кто станет главой администрации, станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU