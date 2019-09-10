10 "фишек" Андрея Чибиса: чем новый губернатор Мурманской области привлек внимание еще до выборов

21 марта 2019 года (через два дня после 40-летнего юбилея) Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области. И с этого момента полностью заполонил меидапространство. Одна из "фишек" нашего нового губернатора – обо всех своих передвижениях он рассказывает в соцсетях. Но это не единственное, чем отличился Андрей Владимирович до выборов, которые уже практически официально завершились его победой и 60% голосов избирателей.

ЖКХ

Почти сразу, как Андрей Чибис из Кремля был назначен в Заполярье, случилась беда. В самом центре Мурманска весенняя наледь с жилого дома упала на женщину и убила северянку. После этого буквально за несколько дней крыши по всему областному центру были вычищены до блеска. Горожане говорят, что такого не было уже много лет. Также Андрей Чибис заставил службы города убрать снег с дорог, чтобы не уплыть во время паводка. (Подробнее)

Наша рыба

В портовом Мурманске позволить себе купить рыбу мог далеко не каждый. Ко Дню рыбака этим летом в городе заработал социальный проект «Наша рыба» и ярмарки, где можно купить креветки, горбушу, треску и другие морепродукты со скидкой. Андрей Чибис лично приезжает на открытие торговых точек и даже как тайный покупатель (хотя продавцы знают его в лицо) берет на ужин дары моря. Также глава региона добивается у Росрыболовства разрешения любительского лова краба в морях Кольского полуострова – это золотая жила: можно ловить краба – потянутся туристы. (Подробнее)

На Севере - жить!

Этот слоган не знает в Мурманской области только ленивый. Им сопровождаются все дела в регионе от открытия новой детской площадки до прихода в Мурманск барка «Седов», который два года назад уплыл навсегда в Калининград. Андрей Чибис – первый губернатор Заполярья (и один из немногих вообще по стране), кто часто надевает брендированные свитшот и толстовку «На Севере - жить» и «Мурманск». (Подробнее)

Котик в правительстве

А в приемной правительства Мурманской области теперь живет котик. Нашли его в подъезде одного из домов столицы Северного флота Североморска. Жильцам надоел мяукающий сосед, и они вызвали службу отлова. Но Андрей Чибис запретил убивать котика и забрал в «белый дом». Сейчас его собираются лечить – у животного рак костей и патология сердца. А еще выбирают ему имя: сейчас зовут то Барсиком, то Чибисом. (Подробнее)

Медицина и машины

Кандалакшский район занимает 10% Мурманской области. И одно из первых мест по проблемам со здравоохранением. Андрея Чибиса это настолько возмутило, что он решил отказаться от покупки дорогих машин для правительства региона. И решил купить в местную больницу новое оборудование: медикам особенно не хватало электрокардиографов, аппаратов УЗИ и другой техники. (Подробнее)

Искусственное солнце

Новый глава региона известен смелыми проектами. Например, на самой высокой сопке Мурманска он хочет сделать искусственное солнце, а на западном берегу Кольского залива, где сейчас свалки да небольшие поселки, большой научный центр с канатной дорогой, фуникулером, музеем Арктики, океанариумом, торговыми центра и площадками для ученых. (Подробнее)

Цветник

Если при бывшем губернаторе Мурманской области Марине Ковтун в правительстве региона было много мужчин, то при Андрее Чибисе стало много женщин. Да каких! Все умные, с эффектной внешностью. Смотреть оперативные совещания и другие встречи теперь одно удовольствие! (Подробнее)

Дружба с федералами

Сведущие люди говорят, что у Андрея Чибиса очень хорошие знакомства в Москве. Не зря сразу после его назначения в Мурманскую область один за другим поехали федеральные министры, полпреды и другие вип-гости. И регион получает деньги на важные проекты. Например, на дорогу в «левиафанское» село Териберка, где десятками застревают туристы. Северяне даже были уверены, что Андрей Чибис – зять заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. Пришлось врио губернатора публично заявлять, что это не так, мол, просто хорошие знакомые и коллеги. А еще в друзьях у Чибиса шоумен Андрей Малахов, тоже сын Мурманской области. Телеведущий даже вошел в предвыборный штаб кандидата на пост главы региона. (Подробнее)

Воссоединение элит

Мэрия Мурманская и правительство Мурманской области находятся в одном здании. Но много лет между ними шла холодная война за власть и влияние. Андрей Чибиса показал, что дружить умеет. За короткий срок он стал на короткой ноге и с Северным флотом, и с руководством столицы Заполярья. Теперь власть имущие всех уровней активно работают вместе и улыбаются на встречах уже не натянуто. (Подробнее)

Чиновники в школьных столовых

Объявить выговор министру за то, что не пришел на оперативку – за этим Андрей Чибис в карман не полезет. Глава региона часто кидает в подчиненных фразами, вроде «выкорчевывайте из себя чиновников». А еще говорит им быть ближе к народу. Например, когда жители одного из гарнизонов пожаловали, что в школьных столовых невкусно кормят, отправил главу ЗАТО Александровск и всю администрации туда кушать. И решать, вкусно ли и что делать, если нет. (Подробнее)

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