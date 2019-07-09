В Первомайском округе Мурманска появится парк семейного отдыха
О зеленой зоне на проспекте Кольский, что тянется от дома №101 и до администрации Первомайского округа в Мурманске, спорят давно. Это один из нетронутых уголков природы в городе, любимое место для собачников. Не раз здесь предлагали сделать парк или место для отдыха, облагородить протекающий ручей, но все никак не доходили руки.
И вот, решено - здесь появится семейный парк отдыха. С его концепцией на месте ознакомились врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Андрей Сысоев.
- Место для семейного парка выбрано правильно, в каждом округе города должны быть зоны отдыха. Мы обязательно будем обсуждать проекты с горожанами. Создание современных общественных пространств – для нас один из приоритетов, – заметил Андрей Чибис.
Здесь хотят сделать пешеходные дорожки, провести освещение, сделать скамейки.
ИСТОЧНИК KP.RU