2019-07-09T12:53:00+03:00
Общество

В Первомайском округе Мурманска появится парк семейного отдыха

Его сделают на месте дикого зеленого уголка
Мария ПАШЕНКОВА
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В зеленом семейном парке, что появится у проспекта Кольский, можно будет гулять и играть. Фото: www.citymurmansk.ruВ зеленом семейном парке, что появится у проспекта Кольский, можно будет гулять и играть. Фото: www.citymurmansk.ru
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О зеленой зоне на проспекте Кольский, что тянется от дома №101 и до администрации Первомайского округа в Мурманске, спорят давно. Это один из нетронутых уголков природы в городе, любимое место для собачников. Не раз здесь предлагали сделать парк или место для отдыха, облагородить протекающий ручей, но все никак не доходили руки.

И вот, решено - здесь появится семейный парк отдыха. С его концепцией на месте ознакомились врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Андрей Сысоев.

- Место для семейного парка выбрано правильно, в каждом округе города должны быть зоны отдыха. Мы обязательно будем обсуждать проекты с горожанами. Создание современных общественных пространств – для нас один из приоритетов, – заметил Андрей Чибис.

Здесь хотят сделать пешеходные дорожки, провести освещение, сделать скамейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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