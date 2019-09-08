Врио губернатора Мурманской области просит выбрать имя котику, которого сейчас зовут то Барсиком, то Чибисом

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-08T10:24:40+03:00

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На этой неделе чуть не оборвалась кошачья жизнь - жильцам одного из домов в Североморске надоел бездомный кот. Они решили избавиться от мурлыкающего соседа и вызвали отлов. Но животному невероятно повезло - о нем узнали в правительстве Мурманской области и забрали бездомыша к себе.

Состояние здоровья кота более чем удручающее. Истощен, рак костей - опухоль нашли на челюсти. Позже ветеринары обнаружили патологию сердца. Хвостатый настолько слаб, что его нельзя купать, да и кушает он с трудом.

Вероятнее всего, лечить котика придется в Москве или Санкт-Петербурге. Но пока точно сказать нельзя, потому что...

- Врачи пытаются стабилизировать его состояние по сердечно-сосудистой системе, затем займутся опухолью на челюсти.Пока не готовы анализы, его необходимо изолировать - пристроили котика на передержку. Там он живет в отдельном вольере и ни в чем не нуждается, его кормят, поят, общаются, возят на уколы в ветклинику, - рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

А пока еще одна задача - понять, как же называть котик.

- Этот кот многое пережил, очевидно, он домашний, стерилизованный, очень храбрый, общительный, и у него было свое имя. Сейчас в медкарте его врачи назвали Барсиком, в назначении - Чибисом. Давайте придумаем ему подходящее имя? - спросил у северян глава региона.

Варианты уже есть: одни предлагают оставить кличку Чибис, другие - нарекать его Палтусом, Севером, Нордом и даже Губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU