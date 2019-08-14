В список дешевых морепродуктов проекта "Наша рыба" добавили креветки

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-14T08:49:57+03:00

Килограмм креветок в Мурманской области можно будет купить по специальной цене - 450 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Проект "Наша рыба" расширяет как географию, так и ассортимент. Например, к нему на днях присоединились Кандалакша, Оленегорск и Полярные Зори. А на прилавках кроме пикши, трески, окуня, сайды и путассу появилась горбуша.

Но масштаб и дальше будет расти. Так, северянам дали возможность купить по себестоимости креветки. Килограмм деликатеса 90+ будет стоить 450 рублей.

- Уже сейчас они есть в Мурманске, Коле и Североморске. Как я и обещал, проект развивается: расширяется число муниципалитетов, где есть "Наша рыба", становится шире выбор, удобнее - формат торговли. Рыбная ярмарка переехала внутрь здания, для этого пришлось серьезно переделать всю зону торговли, организовать очередь, но покупатели одобрили, так что теперь ярмарка будет в тепле, - рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, по проекту можно купить как замороженную, так и охлажденную рыбу. Ассортимент на прилавках меняется в зависимости от сезона и поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU