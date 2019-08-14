В список дешевых морепродуктов проекта "Наша рыба" добавили креветки
Проект "Наша рыба" расширяет как географию, так и ассортимент. Например, к нему на днях присоединились Кандалакша, Оленегорск и Полярные Зори. А на прилавках кроме пикши, трески, окуня, сайды и путассу появилась горбуша.
Но масштаб и дальше будет расти. Так, северянам дали возможность купить по себестоимости креветки. Килограмм деликатеса 90+ будет стоить 450 рублей.
- Уже сейчас они есть в Мурманске, Коле и Североморске. Как я и обещал, проект развивается: расширяется число муниципалитетов, где есть "Наша рыба", становится шире выбор, удобнее - формат торговли. Рыбная ярмарка переехала внутрь здания, для этого пришлось серьезно переделать всю зону торговли, организовать очередь, но покупатели одобрили, так что теперь ярмарка будет в тепле, - рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним, по проекту можно купить как замороженную, так и охлажденную рыбу. Ассортимент на прилавках меняется в зависимости от сезона и поставок.
ИСТОЧНИК KP.RU