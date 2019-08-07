Проект "Наша рыба" запустят в Кандалакше, Оленегорске и Полярных Зорях

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-07T13:52:16+03:00

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В июле северянам сделали подарок ко Дню рыбака - проект "Наша рыба". По нему в определенных магазинах стали продавать морепродукты по себестоимости. Со скидкой можно купить пикшу, треску, сайду, окунь, путассу и горбушу.

Но не все северяне смогли оценить жест, ведь "Наша рыба" была доступна не во всех городах, а в Мурманске, Мончегорске, Коле, Апатитах, Североморске, Кировске. Жители других муниципалитетов даже обиделись, мол, а мы? Но в правительстве региона предупредили, что надо подождать - проект будут расширять.

- К "Нашей рыбе" присоединились Кандалакша, Оленегорск и Полярные Зори. Каждый день в магазинах, участвующих в проекте, можно приобрести замороженную рыбу, а по субботам - еще и охлажденную. Проект очевидно пользуется спросом, поэтому мы продолжим его развивать, - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Также северян просят с понимание относиться к ассортименту: то, какая рыба попадает на прилавки, зависит и от времени года, и от погодных условий, и от многих других факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU