2019-07-16T10:03:36+03:00
Общество

Перечень дешевой рыбы, продаваемой в Мурманской области, дополнят горбушей

Сейчас со скидкой можно купить пикшу, треску, сайду, окунь и путассу
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дешевой рыбы на всех не хватает: прилавки часто оказываются пустыми. Фото: Татьяна СеменоваДешевой рыбы на всех не хватает: прилавки часто оказываются пустыми. Фото: Татьяна Семенова
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в Мурманской области стартовал проект "Наша рыба". В ряде торговых точек одной сети дары моря продают по себестоимости.

Напомним, охлажденная треска стоит 209 рублей, охлажденная пикша -179 рублей, замороженные треска - 229 рублей, сайда -184 рублей, окунь - 119 рублей, путассу - 69 рублей.

В ближайшее время будет расширен и ассортимент рыбы, и число магазинов, где ей будут торговать.

- В ближайшие дни в рамках "Нашей рыбы" будет продаваться и горбуша, напоминаю адреса магазинов, где проект уже стартовал - конечно, их число и география будут расширяться, - пообещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас дешевыми морепродуктами торгуют 13 магазинов в Апатитах, Мурманске, Североморске, Мончегорске, Коле и Кировске.

К слову, северяне жалуются, что рыбы не хватает: даже не вечером, а днем прилавки стоят пустые. Ранее продажу ограничили - до 7 килограмм в одни руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В третий муниципалитет Мурманской области подадут тепло из-за холодного июля
Причиной смерти молодого биатлониста из Мурманска в Крыму могла стать патология сердца
Большинство желающих попасть в Совет депутатов Мурманска - самовыдвиженцы
Мурманские спасатели покоряют Эльбрус и спасают туристов
В Мурманске театр кукол переедет в новый дом 1 декабря
Мурманчане во время прилива оказались на необитаемом острове
В Мурманской области больше всего не хватает терапевтов, педиатров и реаниматологов
В Ковдоре убили ветерана Великой Отечественной войны
Предпринимателя, который выкинул личные документы студентов у реки Кица, накажут штрафом
В Мончегорске маршрутка столкнулась с легковушкой
Осужденный, участвовавший в массовых беспорядках в колонии, получил лишние три года
В Кандалакшу из-за холодного лета вернут отопление