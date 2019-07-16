Перечень дешевой рыбы, продаваемой в Мурманской области, дополнят горбушей
На прошлой неделе в Мурманской области стартовал проект "Наша рыба". В ряде торговых точек одной сети дары моря продают по себестоимости.
Напомним, охлажденная треска стоит 209 рублей, охлажденная пикша -179 рублей, замороженные треска - 229 рублей, сайда -184 рублей, окунь - 119 рублей, путассу - 69 рублей.
В ближайшее время будет расширен и ассортимент рыбы, и число магазинов, где ей будут торговать.
- В ближайшие дни в рамках "Нашей рыбы" будет продаваться и горбуша, напоминаю адреса магазинов, где проект уже стартовал - конечно, их число и география будут расширяться, - пообещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
Сейчас дешевыми морепродуктами торгуют 13 магазинов в Апатитах, Мурманске, Североморске, Мончегорске, Коле и Кировске.
К слову, северяне жалуются, что рыбы не хватает: даже не вечером, а днем прилавки стоят пустые. Ранее продажу ограничили - до 7 килограмм в одни руки.
ИСТОЧНИК KP.RU