Перечень дешевой рыбы, продаваемой в Мурманской области, дополнят горбушей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-16T10:03:36+03:00

Дешевой рыбы на всех не хватает: прилавки часто оказываются пустыми. Фото: Татьяна Семенова

Сейчас со скидкой можно купить пикшу, треску, сайду, окунь и путассу

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На прошлой неделе в Мурманской области стартовал проект "Наша рыба". В ряде торговых точек одной сети дары моря продают по себестоимости.

Напомним, охлажденная треска стоит 209 рублей, охлажденная пикша -179 рублей, замороженные треска - 229 рублей, сайда -184 рублей, окунь - 119 рублей, путассу - 69 рублей.

В ближайшее время будет расширен и ассортимент рыбы, и число магазинов, где ей будут торговать.

- В ближайшие дни в рамках "Нашей рыбы" будет продаваться и горбуша, напоминаю адреса магазинов, где проект уже стартовал - конечно, их число и география будут расширяться, - пообещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас дешевыми морепродуктами торгуют 13 магазинов в Апатитах, Мурманске, Североморске, Мончегорске, Коле и Кировске.

К слову, северяне жалуются, что рыбы не хватает: даже не вечером, а днем прилавки стоят пустые. Ранее продажу ограничили - до 7 килограмм в одни руки.

ИСТОЧНИК KP.RU