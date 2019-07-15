2019-07-15T12:11:02+03:00
Общество

Продажу дешевой рыбы в Мурманской области ограничили до 7 килограммов в руки

Так товар хотят защитить от перекупщиков
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области начали продавать рыбу по себестоимости. Фото: правительство Мурманской областиВ Мурманской области начали продавать рыбу по себестоимости. Фото: правительство Мурманской области
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На прошлой неделе ко Дню рыбака в Мурманской области заработал проект "Наша рыба". В регионе определились магазины, где дары моря будут продавать по себестоимости.

Так, охлажденная треска стоит 209 рублей, охлажденная пикша -179 рублей, замороженные треска -229 рублей, сайда -184 рублей, окунь - 119 рублей, путассу - 69 рублей.

Чтобы демократичная цена не соблазняла тех, кто нечист на руку и хочет навариться на акции, пришлось ввести новые правила.

- Для того, чтобы защититься от перекупщиков, ввели ограничение - не более 7 килограммов одного вида рыбы в одном чеке. Это только начало программы, будем расширять число муниципалитетов, которые в ней участвуют, ассортимент рыбы, - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, ранее стал известен список магазинов, где продают дешевые дары моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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