В Мурманске началась продажа рыбы по доступным ценам

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-11T17:53:36+03:00

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«Наша рыба» - это не просто проект, созданный в Мурманской области по инициативе врио губернатора региона Андрея Чибиса, но и настоящий бренд, под которым та самая рыба из нашего Баренцева моря будет в магазинах продаваться. В столице Заполярья ее реализацией будет заниматься 8 магазинов сети «Евророс» в разных районах города, еще 7 – в городах области.

Сегодня первая рыба по доступным ценах появилась на прилавках в супермаркете в Первомайском районе. Одним из первых, кто решил взглянуть на новый прилавок, стал Андрей Чибис.

- Начинаем проект «Наша рыба» - с этого воскресенья под этим брендом в магазинах будет продаваться рыба по доступным ценам, - написал Андрей Владимирович в своем Instagram. - Это наша, мурманская рыба, которую поставляют и продают без наценки, по себестоимости. Сегодня рыба появилась в первом магазине, смотрим на спрос, оцениваем, сколько точек продажи нужно.

Напоминаем, старт продаж в других точках города заявлен на 14 июля – День рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU