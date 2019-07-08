Жителей Заполярья ждет дешевая рыба, а рыбаков – кластер

С первых же дней нахождения у руля власти в Мурманской области врио губернатора Андрей Чибис пообещал, что будет бороться за рыбную отрасль в регионе. «Мы живем у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно», - пояснил Андрей Владимирович. И первые шаги в изменении ситуации с промыслом и не только уже есть.

В гости к военным

Одним из решений, как поднять с колен рыбопромышленную отрасль, которая занимает почти 13% экономики региона, было создание соответствующего кластера на базе 10 судоремонтного завода, что расположен на северном и восточном берегах губы Пала Кольского залива в Полярном. Название он получит соответствующее - «Полярный». Сейчас на заводе работает около 600 человек, но создание кластера даст еще 500 дополнительных мест.

Задача «Полярного» будет в выгрузке судов и их ремонте. В том числе и особо крупных. Чтобы это стало возможным, заводу передадут 92-й плавдок – этот вопрос уже почти решен с Министерством обороны, которому он принадлежит.

- Также есть договоренности о создании холодильных установок, которые нужны при выгрузке рыбы, - отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Причалы судоремонтного завода включены в перечень разрешенных для выгрузки рыбопродукции постановлением правительства. Помимо этого рыбаки смогут задействовать для этих целей причалы в Териберке, о чем не раз просили власть региона. Еще осенью прошлого года обсуждалась возможность их строительства по федеральной программе.

Быстрее значит проще

Когда было решено начать менять рыбопромышленную отрасль, появилась рабочая группа. В ее задачи входило найти болевые точки и подумать, как их устранить. После нескольких недель некоторые решения уже приняты.

- Были достигнуты все необходимые договоренности для сокращения сроков проведения административных процедур при заходе рыбопромысловых судов в порт Мурманск. Общее время оформления судов будет составлять не более четырех часов. До двух часов будет сокращена работа комиссии контрольно-надзорных органов на борту судна. Еще одно значимое изменение: судовладельцам будет дано право на месте устранять выявленные в ходе проверки нарушения, - доложила главе региона Ольга Кузнецова.

Также ранее Андрей Чибис обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой посодействовать с вопросом передачи нераспределенной квоты третьих стран. И сейчас стало известно, что на обращение врио губернатора получена положительная резолюция. Это означает, что рыбакам отдадут нераспределенную квоту третьих стран и научные квоты.

Кроме того, в высокой степени готовности находится проект внесения в федеральное законодательство изменений, касающихся права реализации выловленных водно-биологических ресурсов.

Наша рыба

Третий важный аспект – доступная рыба для северян. Еще в середине июня правительство Мурманской области подписало соглашение с поставщиками и крупной местной сетью магазинов о поставке и продаже рыбы по сниженным ценам. Уже примерно в конце июля или начале августа на прилавках должны появиться приятные по стоимости охлажденная и замороженная треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. На оперативном совещании, состоявшемся 8 июля, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов сообщил, что к продаже все готово.

Проект «Наша рыба» стартует 14 июля, в День рыбака, в Мурманске, Кировске, Мончегорска и Североморске. Следом к нему подключатся другие города.

- Также по поручению главы региона в рамах проекта с 27 июля в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. Они будут проходить каждую субботу с 10.00 до 17.00 в торговом центре «Форум» (пр. Кольский, 134). На ярмарке жители региона смогут попробовать и приобрести качественную мурманскую рыбу и рыбные продукты по ценам на 25-30% ниже рыночных. Атмосферу праздника на ярмарках будут создавать выступления творческих коллективов региона, взрослые посетители смогут принять участие в розыгрышах призов, а юные северяне – в работе творческих мастерских и развлекательных шоу, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, пока в работе остается вопрос о любительском лове камчатского краба. Этот вопрос врио губернатора Андрей Чибис поднял в мае в общении с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Сейчас решается, какой объем можно будет установиться для вылова, и в каких местах он будет проходить.