2019-03-27T13:23:08+03:00
Общество

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Мы живем у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно"

Новый глава региона хочет разобраться с рыбными квотами и аукционами
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис 29 марта проведет рабочую встречу с судовладельцами региона. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиАндрей Чибис 29 марта проведет рабочую встречу с судовладельцами региона. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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С момента прибытия врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Заполярье прошло пять неполных дней, из которых только три официально рабочие. И новый глава региона стал разбираться с целым рядом актуальных тем.

Так, он уже посмотрел на здравоохранение региона, итогом чего стала отставка профильного министра Валерия Перетрухина. В регионе был создан штаб ЖКХ, который должен будет отчитаться о решении целого ряда проблем, в том числе о крышах с сосульками - одна из них 26 марта упала на мурманчанку. А еще Андрей Чибис решил разобраться в очень непростом вопросе, от которого зависит судьба всей Мурманской области. Это квоты и аукционы в рыбной отрасли. Напомним, промысловики выступают против аукционов, и в свое время их поддержала Марина Ковтун.

Новый глава региона свою позицию озвучит 29 марта на рабочей встрече с судовладельцами региона. Рыбная тема Андрею Чибису не так хорошо знакома, как коммунальная (все-таки он был замминистра ЖКХ). Но, кажется, он готов держать руку на пульсе.

- Рыбной отраслью займемся предметно. Много вопросов, особенно по доступности рыбы для северян. Мы живем у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно, - пояснил врио губернатора.

Со специалистами он намерен обсудить стратегию развития отрасли, риски, связанные с возможностью распределения части долей квот на водные биоресурсы на аукционах, и развитие проекта "Доступная рыба".

ИСТОЧНИК KP.RU

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