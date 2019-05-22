Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Мы будем биться за нашу рыбу!»

21 мая исполнилось ровно два месяца с того момента, как Андрей Владимирович возглавил регион. Мы обсудили с новым руководителем Мурманской области одну из важнейших для Заполярья тем - состояние и перспективы рыбной отрасли. Но сначала поинтересовались, какими для нового главы региона были эти дни в Заполярье.

- Во-первых, я по-настоящему влюбился в Русский Север, в людей, которые здесь живут. Важно было оперативно изучить ключевые проблемные точки, и по итогам двух месяцев экспресс-погружения у нас уже есть не просто «карта проблем», но и первые результаты, набор принятых и реализованных решений.

Для меня очень важно перенастроить систему управления регионом - команда должна работать на результат, на качественные изменения в каждой области. А любые изменения происходят в процессе практической деятельности: можно сколько угодно написать концепций и стратегий, а все останется по-старому, если система и люди не изменились. Поэтому мы сформировали и на ближайшем правительстве утвердим четкий план действий до конца текущего года.

Одна из сфер, которая требует перезагрузки - рыбная отрасль. Уже 28 мая в Мурманске состоится большое совещание по развитию добычи и переработки рыбы, в котором примет участие глава Росрыболовства Илья Шестаков. В преддверии мероприятия мы решили поговорить с Андреем Владимировичем о том, каким он видит будущее важнейшей для региона сферы.

О полномочиях

Андрей ЧИБИС: "Будем биться за то, что нераспределенная научная квота уходила прибрежникам".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- «Проблемы рыбной отрасли сложно решить на уровне региона – темой занимаются федералы», - такие слова годами слушают северяне от местных чиновников. Андрей Владимирович, так ли это и возможно ли эту ситуацию изменить?

- Это классическое оправдание - «нет полномочий». Мне, когда я только приехал, то же самое говорили про управляющие компании - крыши и дворы покрыты глыбами льда, потому что у местных властей не хватает полномочий. Но мы же с вами увидели, что ровно с теми же полномочиями, что были и раньше, мы смогли заставить их шевелиться?

С рыбой в целом тоже есть рычаги влияния, хотя отрасль, конечно, намного сложнее.

Так, за океанистов мы конкурируем с ближайшими соседями из Норвегии, а есть прибрежники, и здесь мы конкурируем еще и внутри страны. Ключевой аспект - это портовые процедуры. А сейчас в рыбном порту Мурманска бардак: причальная стенка принадлежит одному собственнику, краны и холодильники - другому, железная дорога - третьему, топливные ресурсы - четвертому, земля ни за кем не закреплена… И в итоге у рыбака нет уверенности, что он сможет нормально зайти в порт, разгрузиться, заправиться, обслужиться. Поэтому, выбирая между этим портом и каким-то другим, многие выберут другой. Сложная проблема? Безусловно. Можно ее решить? Да. Например, создать единого портового оператора, с которым могли бы иметь дело рыбаки. И мы уже обсудили этот проект и с портом, и на федеральном уровне, а 28 мая вместе с Росрыболовством мы планируем этого оператора определить. Казалось бы, наши это полномочия? Нет, не наши, но мы должны биться за то, чтобы нашим рыбакам (а это базовая для Мурманска отрасль!) было комфортно здесь работать, ведь из 7 тысяч человек, которые трудятся в этой отрасли, подавляющее большинство - мурманчане. Это наши люди.

О том, откуда взяться рыбе

- Кстати, о прибрежниках и океанистах. Существует между ними камень преткновения - это распределение квот, при котором одним достается все, а другим практически ничего. Можно ли сделать так, чтобы прибрежники, которые везут рыбу в Мурманск, получали больше квот?

- Основная проблема в этом вопросе – выделение нераспределенной научной квоты. Это решение, которое принимается соответствующим советом, и мы, безусловно, будем биться, чтобы эту квоту отдавали прибрежным рыбакам. Это будет дополнительный биоресурс, который пойдет к нам. Это мы также будем обсуждать на совещании и очень надеемся на поддержку Росрыболовства.

- Но нашей рыбы объективно хватит только на продажу. Однако в регионе планируют открыть 6 рыбофабрик. Так, уже строится «Русская треска». Откуда возьмется сырье, если его не хватает для уже имеющихся рыбофабрик?

- Есть задача загрузить те мощности, которые сейчас есть, и те фабрики, которые строятся. И вопрос: «А рыбы-то хватит?» вполне справедлив. Мы поддерживаем инвесторов, и совокупность мер, которые предпринимаем в том числе по распределению научных квот, мы подкрепим доставкой рыбы по Северному морскому пути с Дальнего Востока. Это совершенно другие виды рыбы, что поможет не только загрузить мощности рыбофабрик, но и увеличить ассортимент в магазинах.

Об экспорте

Первостепенная задача - сделать так, чтобы рыбакам было удобно работать в местном порту. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.

- Ни для кого не секрет, что основная проблема рыбной отрасли - ее ориентированность на экспорт. Как, на ваш взгляд, можно изменить эту ситуацию?

- Очень важный в этом плане вопрос - качество проверок. Есть очень много нюансов, из-за которых суда простаивают, теряя деньги. Это веская причина, по которой рыбаки не хотят заходить в недружелюбные порты. Мы обсудили с рыбаками, что процедуры могут быть жесткие, главное, чтобы они были очень четкие по срокам. Мы хотим прийти к рискоориентированному, жесткому, технологичному и справедливому контролю. Так, если у компании хорошая репутация, то ее суда можно проверять по упрощенной схеме, если плохая - наоборот. И наша задача вместе с коллегами из проверяющих структур получить целевую модель, исходя из которой проверки при всем надлежащем контроле были бы оптимальны по срокам и удобны для тех, кто заходит в порт. Нас уже поддержал генпрокурор РФ, и в ближайшее время мы проведем с проверяющими органами совместное совещание, где эти вопросы подробно рассмотрим.

Хочу отметить, что у нас нет задачи сделать так, чтобы вся рыба шла исключительно на внутренний рынок. Экспорт тоже важен. Есть задача, поставленная президентом - развивать экспорт, это валютная выручка компании, это деньги, которые идут на ремонт судов и так далее. Но, безусловно, в первую очередь дешевая рыба нужна нам самим - в наших магазинах и на наших столах, а для этого нужно создать условия, чтобы нашим рыбакам и домой было комфортно заходить, а Мурманская область может быть вполне конкурентоспособной в этом плане.

Для этого должна быть конкуренция и среди портов. В ЗАТО Александровск, например, есть 10-й судоремонтный завод, где уже не первый год безуспешно пытаются реализовать рыбохозяйственный кластер «Полярный». А это 500 новых рабочих мест, налоги и инвестиции, и такие вещи надо поддерживать, чтобы они начали работать. Стали разбираться: что мешает? Оказалось, что большая часть помех кроется в пределах регионального законодательства. На днях выйдет постановление, где мы разрешим им принимать суда для выгрузки, переработки и доставки рыбы, а также ремонта и строительства судов, и уже это снимет часть проблем.

О ценах

Чтобы цены на рыбу стали ниже, нужно минимизировать расходы на логистику.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Итак, инфраструктура создана, а что дальше? Рыба сразу станет дешевле? В регионе уже, кажется, провалилась программа «Доступная рыба», по которой продавали треску по 210 рублей за килограмм. В итоге на прилавки единожды попали 10 тонн рыбы. Планируется ли продолжать работу этой программы?

- Я знаю о попытках запустить эту программу. Как показала практика, популистские меры и метод «административного кулака» не работают. Вообще обижать бизнес плохо. В таком режиме жесткого административного давления акция может состояться один раз, максимум два или три. А наша задача - сделать так, чтобы это была не разовая история, а по-настоящему доступная рыба. Сейчас мы внимательно вместе с сетевиками, операторами ресторанного бизнеса и рыбаками ищем пути минимизации расходов, в том числе на логистике. Доходит до абсурда: наша рыба выгружается в Мурманске, перевозится на переработку в Петербург, а потом возвращается обратно к нам в магазины. А каждое лишнее движение, проблемы порта или сбыта - это все плюсы к цене рыбы. Как один из вариантов решения, мы хотим запустить ярмарки выходного дня или рыбные рынки в широком смысле, где можно будет и купить свежую рыбу с рыбной продукцией, и отведать ее в демократичном ресторане, и просто провести время. Такое общественное пространство.

А ЧТО ЕЩЕ?

О маленьком рыбаке

- Есть еще такой интересный вопрос – закон о любительской рыбалке. Когда обычные рыбаки для себя могут ловить рыбу, а выйти на лоток, в магазин или ресторан не могут. Сейчас мы ищем возможность организовать такие условия в рамках действующего законодательства - например, создать потребительский кооператив с участием области. Это создаст небольшой дополнительный объем рыбы на рынке, но конкретным рыбакам это даст возможность и семью покормить, и туристам свежую рыбу продать, и в кафе, и в магазины доставить. Чтобы даже такой маленький рыбак смог абсолютно легально иметь дополнительный заработок и помочь простым северянам приобрести действительно свежую рыбу.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Отдельное внимание Андрей Владимирович уделил вопросу образования будущих специалистов рыбной отрасли. В том числе ситуации в МГТУ и колледже им. Месяцева.

- Была проблема, когда у МГТУ закончилась аккредитация от Минтранса России, из-за чего ребята просто могли недоучиться. Мы эту проблему решили, соглашение подписано, и в целом мы намерены наши учебные заведения поддерживать и развивать. Кстати, те проекты, которые реализуются в рамках Мурманского транспортного узла и Севморпути, обеспечивают гигантский спрос на людей, связанных с морем, и мы сможем привлекать студентов из других регионов.