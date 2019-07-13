Появился список магазинов Мурманской области, где будут продавать дешевую рыбу
На этой неделе в Мурманской области заработал проект "Наша рыба". Что символично, случилось это ко Дню рыбака.
В некоторых магазинах появились дешевые дары моря: охлажденная и замороженная треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Пока таких торговых точек не так много, но их число хотят увеличить в ближайшее время. Как сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, такая рыба продается по себестоимости.
Найти недорогой товар в Мурманске можно по адресам улица Карла Маркса, 38/1, проспект Кирова, 51а, проспект Героев-североморцев, 38, улица Полярные Зори, 31/1, улица Мира, 6, улица Героев Рыбачьего, 51, улица Баумана, 33, улица Героев-североморцев, 43. В Североморске по адресу улица Советская, 10, в Мончегорске - улица Металлургов, 52, в Коле - улица Защитников Заполярья, 13, в Кировске - улица Олимпийская, 11, в Апатитах - улица Козлова, 10.
ИСТОЧНИК KP.RU