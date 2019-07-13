Появился список магазинов Мурманской области, где будут продавать дешевую рыбу

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-13T15:00:11+03:00

В ближайшее время он будет расширен

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На этой неделе в Мурманской области заработал проект "Наша рыба". Что символично, случилось это ко Дню рыбака.

В некоторых магазинах появились дешевые дары моря: охлажденная и замороженная треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Пока таких торговых точек не так много, но их число хотят увеличить в ближайшее время. Как сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, такая рыба продается по себестоимости.

Найти недорогой товар в Мурманске можно по адресам улица Карла Маркса, 38/1, проспект Кирова, 51а, проспект Героев-североморцев, 38, улица Полярные Зори, 31/1, улица Мира, 6, улица Героев Рыбачьего, 51, улица Баумана, 33, улица Героев-североморцев, 43. В Североморске по адресу улица Советская, 10, в Мончегорске - улица Металлургов, 52, в Коле - улица Защитников Заполярья, 13, в Кировске - улица Олимпийская, 11, в Апатитах - улица Козлова, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU