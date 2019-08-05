Росрыболовство обещало поддержать проект "Наша рыба" в Мурманской области

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-05T08:30:52+03:00

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Далеко не всем северянам рыба была по карману, хотя Мурманск и именуется гордо городом-портом. Но глядя на цены в магазины, казалось, что дешевые морепродукты уплывают мимо наших прилавков.

В правительстве региона занимаются реанимацией рыбной отрасли. Так, в июле начал действовать проект "Наша рыба". По нему в некоторых магазинах области появились дары моря по себестоимости, а на по выходным в Мурманске работает ярмарка, где можно купить продукты подешевле. На проект обратили внимание на федеральном уровне. Так, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук пообещал, что "Наша рыба" получит поддержку в продвижении.

Также на встрече с московским гостем была озвучена информация, которая должна помочь Мурманской области.

- Около 20% всей рыбной квоты вылавливается у северо-западной оконечности Шпицбергена, и сейчас есть проблема ограничения там промысла нашими пограничниками из-за режимных сложностей.мы договорились о том, как решить эту проблему - и пограничные службы пошли нам навстречу, - пояснил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - А также договорились о решении проблемы рыбной муки и печени - сейчас пограничники применяют среднегодовой переводной коэффициент к объёму печени по отношению к рыбе, и получается, что рыбакам дешевле выбрасывать печень за борт, чем выгружать в порту, так как за получающийся излишек их штрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU