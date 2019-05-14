«Няшный» министр Калмыкии: Что известно о новом вице-губернаторе Мурманской области Зои Санджиевой

35-летняя красавица из Калмыкии Зоя Санджиева утром 14 мая стала восьмым вице-губернатором Мурманской области. Правда, пока с пометкой врио. Врио же главы Заполярья Андрею Чибису каким-то образом удалось переманить на Крайний Север «няшного» - именно так окрестили чиновницу республиканские журналисты – министра экономики и торговли Калмыкии. Чем же еще известна Зоя Олеговна помимо своей неземной красоты?

Чиновница с добрым сердцем

Зоя Санджиева родилась 18 сентября 1983 года в Элисте, и большую часть своей жизни посвятила самообразованию. В ее копилке два диплома о высшем образовании Санкт-Петербургской академии гуманитарного образования» по специальности «Лингвистика» и Дипломатической Академии МИД РФ по специальности международные отношения (направление «Мировая политика»). Кроме того, Зоя Олеговна владеет двумя иностранными языками: английским и французским, и получает третье высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Государственное управление экономикой».

Высокий пост не мешает Зои Санджаевой показывать стройную фигуру. Фото: Интернет

К слову, вернувшись в 2006 году с первым дипломом из Санкт-Петербурга, Зоя Санджиева решила пойти в бизнес. Взяла кредит и открыла салон красоты. Дело пошло в гору, она рассчиталась с долгами перед банком и открыла в Элисте свое кафе.

Однако у успешной бизнес-леди оказалось доброе сердце. Еще в 2012 году, когда дело пошло в гору, она начала помогать тем, кто оказался за бортом нормальной жизни. Так, например, под Новый 2015 год Зоя Санджиева организовала праздник для 43 деток из малообеспеченных семей. От Деда Мороза ребята получили не только традиционные подарки, но и зимние вещи, обувь и игрушки. А еще Зоя Олеговна неравнодушна к проблемам культуры и ветеранов Великой Отечественной войны.

Хочу жить только в родной Калмыкии

В 2016 году красавица решила, что выросла из просто бизнес-леди и решила поучаствовать в праймериз.

- Я всегда знала, что хочу жить только в родной Калмыкии. Здесь родились и учатся мои дети. Здесь у меня любимое дело, я создала его, полагаясь только на свои силы и знания. Я хорошо знаю плюсы и минусы жизни в Калмыкии — сталкиваюсь с ними каждый день и стараюсь помогать республике по мере сил. Но я понимаю, что могу и обязана сделать гораздо больше, - говорит бизнес-леди в своем ролике снятом три года назад.

Жители Калмыкии прониклись словами красавицы, и Зоя Санджиева набрала 38,17% голосов. А спустя полгода была назначена на пост министра экономики и торговли республики. И буквально на следующий день вместе с новой должностью получила звание «няшного» чиновника, который изрядно пошатнул пьедестал Натальи Поклонской, но Зоя Олеговна поспешила развеять все иллюзии по поводу того, что скрывается за ее внешностью.

Зоя Олеговна всегда выглядит стильно и безупречно. Фото: Интернет.

- Во-первых, я больше не занимаюсь предпринимательской деятельностью. Во-вторых, прошу делать выводы по результатам работы по истечении отчетного периода. В-третьих, впереди много работы и я приложу все усилия, чтобы достичь результативности и оправдать кредит доверия главы Калмыкии и жителей республики. В-четвертых, критика должна быть конструктивной и не основанной на гендерных принципах. Спасибо все за добрые слова веры и поддержки! – приводит слова тогда только назначенного министра портал ARD.

И суд по тому, как представил своего нового заместителя Андрей Чибис, Зоя Санджиева достигла на посту министра больших успехов, совершив прорыв в непростой экономики Калмыкии. Теперь сей подвиг ее просят повторить и в Мурманской области, и в случае, если успех превзойдет все ожидания, обещают поощрить.

zoyasandzhieva Дорогие земляки! За эти полтора месяца я побывала практически в каждом уголке нашей Республики, посещала предприятия и социальные учреждения, общалась с людьми. Я в очередной раз убедилась: новая, процветающая Калмыкия это мы с вами. У нас огромный потенциал для развития. На пути к этой цели нет места позиции Все предрешено, ничего не изменить! . Именно позиция бескомпромиссного отрицания и отчаяния причина, по которой в нашей жизни всё именно так, а не иначе. Я никогда не придерживалась подобных взглядов. Мне часто говорили, что у меня ничего не получится, я постоянно слышала типичные фразы Куда лезешь! Ничего не выйдет! , Уезжай, тут нечего ловить . Я не слушала и не опускала руки. Этому меня научил пример бабушки и дедушки. Для наших предков не было слова Не могу . Мы должны быть достойны их во всём. 22 мая день предварительного голосования партии Единая Россия . В этот день можно пойти старым путём. Сесть на кухне с друзьями и родственниками, выйти в соцсеть и погрузиться в привычные рассуждения: Да зачем нам голосовать, ничего не поменяется! . И всё в нашей жизни действительно останется по-прежнему. А можно прийти на свой избирательный участок голосовать в этот день. Какой из двух путей выбирать бездействия и возмущения или диалога и созидания решать нам. Я предлагаю направить энергию и рвение, которые мы тратим на рассуждения о том, что всё пропало , на созидание. И начать предлагаю 22 мая. Калмыкия, вперёд! ____________________ Вы можете узнать адрес своего избирательного участка для голосования 22 мая на предварительном голосовании партии "Единая Россия" на сайте pg.er.ru (раздел "Поиск участка" в верхнем меню сайта). #ЕР22мая #Санджиева #ЗояСанджиева #Калмыкия #выборы #выборы2016 #Дума #Госдума #ГосударственнаяДума #праймериз #ПредварительноеГолосование #будущее #ХальмгудУралан #КалмыкияВперёд

К слову, несмотря на головокружительную карьеру, которая, безусловно, требует от Зои Санджиевой полной отдачи, красавицы счастлива замужем и воспитывает двоих детей. Правда, это все, что известно о ее личной жизни. Все остальные подробности она предпочитает держать втайне от широкой публики. Новый врио вице-губернатора Мурманской области зарегистрирована во всех социальных сетях и даже на Youtube, но в них освещает исключительно рабочие моменты.