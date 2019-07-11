Андрей Чибис: «На Севере жить! Такой природы и людей я нигде не видел!»

Более 30 вопросов, свыше десятка СМИ в студии, тысячи зрителей, - такова арифметика большой пресс-конференции Андрея Чибиса, которая состоялась 10 июля в прямом эфире. Врио губернатора Мурманской области на своем посту уже перешагнул рубеж в 100 дней, и готов был не столько подвести итоги, сколько рассказать о планах на будущее.

О зарплатах и врачах

Журналисты не могли не спросить главу региона о зарплатах. Медсестры в школах получают чуть больше 13 тысяч, педагоги в глубинке иногда и менее 10. Пусть неполная ставка, но разве на такие деньги можно выживать? Андрей Чибис сообщил, что знает о проблеме. Тем более, что после Прямой линии с Владимиром Путиным, на которой было озвучено, что лор в Мурманской области получает слегка за 20 тысяч рублей, начали проверку официальных отчетов: почему если на бумаге все гладко, то в жизни все грустно?

- К сожалению, нет волшебной палочки, которой взмахнул, и все стало хорошо. Я не могу сказать, что мы поднимем всем оклады, потому что в каждом случае надо разбираться отдельно. И, конечно, мы будем это делать, - пояснил глава региона.

С его слов, многие молодые специалисты готовы были бы остаться работать в регионе, но финансовый вопрос их останавливает. Подъемные выплачивают не так рано, как нужно для приобретения жилья, есть и другие трудности. Поэтому в Мурманской области будет пересмотрена программа «Арктический доктор», также с муниципалитетами ведется работа, чтобы молодым врачам предоставляли квартиры с возможностью приватизации.

Мурманская область занимает одно из лидирующих мест по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Мы стали разбираться, и оказалось, что мы не туда везем, долго везем. Например, пациентов из Умбы везут в больницу Кандалакши, это более 100 километров. Мы будем над этим работать. Но у нас не стоит задача привлечь хоть каких-то специалистов. Мы должны привлекать грамотных специалистов. Уверяю вас, что все они проходят проверку. Но хочется усовершенствовать эту систему, я буду за этим следить, - сказал глава региона.

Об аэропортах, судах и дорогах

Освоение Севера началось с дороги. Железные пути пришли сюда раньше, чем жилые дома. Поэтому не удивительно, что транспортные артерии так важны жителям полуострова. Особенно тем, кто связан с другими городами только одним видом сообщения.

Такая ситуация сложилась, например, в ЗАТО Островной: попасть сюда можно только на теплоходе «Клавдия Еланская». Но все чаще его рейсы срываются то из-за поломки, то из-за погоды.

- Когда в очередной раз «Клавдия Еланская» не вышла в море из-за поломки двигателя, было принято решение, что будет задействован вертолет для перевозки пассажиров. И мы следим за этой ситуацией, - сообщил Андрей Чибис. - Есть решение по грузам, что в случае необходимости их доставит туда Атомфлот.

Часто отрезанными от большой земли становятся жители Териберки. Зимой на дороге случаются снежные заносы. Да и летом проехать по грунтовке не каждому по силам.

- Как вы знаете, есть договоренности в федеральном правительстве о помощи в приведении дороги в порядок. На данный момент готов, скажем так, предпроект. Из-за короткого срока летних работ и большого объема того, что надо сделать, потребуется около пяти лет. Меня это не устраивает. Сейчас с Росавтодором обсуждаем, как можно все сделать короче, - рассказала врио губернатора.

Отдельный вопрос — воздушное сообщение. Андрей Чибис отметил, что полосы обоих гражданских аэропортов Кольского полуострова будут расширены, а сами воздушные гавани модернизированы.

- В частности будут построены новые терминалы, - детально пояснил Андрей Владимирович. - По «Мурманску» проект уже в высокой стадии готовности, в «Хибинах» этим занимаются. В обоих аэропортах взлетно-посадочные полосы укрепят и удлинят, этого надо для того, чтобы они могли принимать суда большего объема и класса. Отдельно стоит задача снизить стоимость билетов на самолеты. Сейчас они ужасно дорогие, и эта тема была озвучена вице-премьеру Максиму Акимову.

Про отопление

Северяне знают, что платят не только за отопление домов, но и улицы. Многие дома в Мурманской области построены так, что трубы стараются греть и внутри, и снаружи - странная расточительность для Крайнего Севера, сидящего на мазутной игле.

- Решение простое, но дорогое - ремонт фасадов. Это не только красота, но и эффективность. На это понадобится много средств, - объяснил глава региона. - А еще у нас заходишь во двор и видишь, что многие форточки открыты. Это значит, что топят слишком много. И все равно за это приходится платить.

Поэтому в регионе скоро появятся дома с погодозависимым регулированием систем, благодаря которым можно будет попробовать сократить платежи северян за тепло.

Также на встрече снова подняли вопрос о том, почему за отопление в Мурманской области платят круглогодично.

- Это позволяет сделать суммы в платежных документах меньше, северяне как бы берут кредит. Чтобы не было такого: после январских праздников вы поистратились, а тут получаете квитанции и от суммы - шок. На встречах с населением я спрашиваю, кто за отмену платежей летом. Обычно таких северян меньшинство, - пояснил Андрей Владимирович.

О глубинке

«Комсомолка» спросила у главы региона, как будут бороться с оттоком населения из небольших населенных пунктов. Ведь с 1991 года Заполярье лишь теряет жителей, а многие села уже стали призраками - их упразднили, ведь они лишились всех жителей.

- Конечно, есть планы по развитию не только больших городов, но и небольших населенных пунктов. Каждое из них самобытно, это уникальная - не устаю это повторять - природа. Маленькие села и деревни надо использовать, в первую очередь, для туризма, промыслов, сохранения и развития традиций. Например, рыболовство для саами. Я вынужден был биться за пересмотр квот, - пояснил Андрей Чибис.

С его слов, туристы могут толпами поехать в села и деревни на побережье Кольского полуострова, если будет разрешен любительский вылов краба.

- Правда, туристы должны оставлять после себя деньги, а не мусор, - уточнил глава региона.

Для этого сейчас составляется план, как развить инфраструктуру маленьких населенных пунктов. А также идет разговор с туроператорами, которые бы создали качественные программы для туристов.

На Севере жить

Андрей Чибис любит повторять фразу «На Севере жить». Правда, не только молодые люди, но и пенсионеры, к ней относятся не очень трепетно, предпочитая менять место жительства.

- И я понимаю, почему, когда встает выбор, остаться или уехать, многие молодые люди предпочитают уехать, - честно сказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии строительства в регионе. - Хотя здесь живут такие удивительные люди!

С его слов, в правительстве региона готовы рассмотреть возможность использовать отходы добывающих компаний для возведения домов. Но пока к такому варианту относятся скептически.

- Дома, которые в советские годы были построены из отходов, сейчас уже начинают разваливаться. Поэтому надо искать другие схемы. Я пригласил в нашу область две строительные компании, чтобы они строились здесь. Они уже приехали, посмотрели. И сказали, что есть риски, определенные сложности. Предложили сделать один дом пока. Но я ответил, что мне не нужен один - нужно развернуть большой проект. Поэтому будем дальше работать. Цены на недвижимость у нас сейчас неадекватные, - рассказал Андрей Чибис.

О жизненных силах

Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в марте. За это время он объехал почти все муниципалитеты региона, проводит встречи с простыми людьми, часто решает вопросы, которые должны бы решаться в мэриях. Поэтому закономерно прозвучал вопрос: а надолго ли хватит сил у главы региона?

- То, что я сейчас делаю, это разминка, - рассмеялся Андрей Чибис. - Мне говорят, что надо заставлять работать глав муниципалитетов. А мы и заставляем. Важно, чтобы у человека горели глаза. Если я вижу, что этого нет, что человек засиделся, то сначала буду стараться глаза зажечь. А если не получится, значит, ему надо идти другой дорогой.