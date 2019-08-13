Для Кандалакшской ЦРБ закупили 27 единиц современной медтехники

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-13T11:09:45+03:00

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Кандалакша оказалась в числе первых городов Кольского полуострова, которые посетил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис после своего назначения в регион. Напомним, состояние местной больницы удивило его настолько, что он отменил закупку автомобилей для правительства Заполярья на 5,5 миллионов рублей и распорядился потратить эти деньги на лекарства и оборудование для самой южной ЦРБ региона. Сказано – сделано!

- В отделения и филиалы Кандалакшской больницы уже поступило 27 единиц современной медицинской техники. Среди них восемь электрокардиографов, семь пульсоксиметров, по три автоматических дефибриллятора и мобильных набора для реанимационных мероприятий, пять компрессионных небулайзеров и мобильный аппарат УЗИ. Сегодня ожидается последняя поставка – аппарат УЗИ, - доложил и.о. министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кроме того, в октябре 13 медицинских учреждений получат новое оборудование для диагностики онкологические и сосудистые заболевания, а к ноябрю закупят 15 цифровых маммографов и переоснастят по последнему слову техники областной онкодиспансер. Все эти изменения будут реализованы за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU