Для 100% результатов по выборам губернатора Мурманской области ждут голоса из Москвы

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-09T13:20:55+03:00

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- Завершился единый день голосования в Мурманской области. Он прошел хорошо, организованно, все избирательные участки, как мы и планировали, приняли северян, - сообщил утром 9 сентября председатель избирательной комиссии региона Антон Богомолов.

Окончательные итоги выборов губернатора Заполярья подведут или к вечеру 10 числа или уже утром 11-го. Ведь избиркому надо еще раз перепроверить все данные. Но уже сейчас известно, что лидером гонки стал действующий врио губернатора и кандидат от "Единой России" Андрей Чибис. За него, по состоянию на 12.00 сегодняшнего дня, проголосовало 60,07%.

На втором месте Максим Белов от ЛДПР - 18,27%, третьем - Михаил Антропов от КПРФ (11,38%), далее следуют Василий Буров из "Справедливой России" (3,08%), Геннадий Тупикин от "Российской партии за социальную справедливость" (2,6%), Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,6%).

Обработано уже 99,9% избирательных протоколов. Небольшой "хвостик" - это данные с цифровых избирательных участков в Москве. Туда пришли 35 жителей Мурманской области.

В целом явка на выборы-2019 составила 35,82%, что выше показателя 2014 года. Серьезных нарушений 8 сентября не зафиксировали. были северяне, которых удили, например, агитационные материалы, висящие в публичных местах в день тишины. Но в избиркоме сообщили, что снимать их не должны, если они были размещены до субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU