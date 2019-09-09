2019-09-09T13:20:55+03:00
Политика

Для 100% результатов по выборам губернатора Мурманской области ждут голоса из Москвы

Явка в регионе составила 35,82%, лидером гонки стал Андрей Чибис
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Антон Богомолов: "Единый день голосования в Мурманской области прошел хорошо, организованно".Антон Богомолов: "Единый день голосования в Мурманской области прошел хорошо, организованно".Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

- Завершился единый день голосования в Мурманской области. Он прошел хорошо, организованно, все избирательные участки, как мы и планировали, приняли северян, - сообщил утром 9 сентября председатель избирательной комиссии региона Антон Богомолов.

Окончательные итоги выборов губернатора Заполярья подведут или к вечеру 10 числа или уже утром 11-го. Ведь избиркому надо еще раз перепроверить все данные. Но уже сейчас известно, что лидером гонки стал действующий врио губернатора и кандидат от "Единой России" Андрей Чибис. За него, по состоянию на 12.00 сегодняшнего дня, проголосовало 60,07%.

На втором месте Максим Белов от ЛДПР - 18,27%, третьем - Михаил Антропов от КПРФ (11,38%), далее следуют Василий Буров из "Справедливой России" (3,08%), Геннадий Тупикин от "Российской партии за социальную справедливость" (2,6%), Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,6%).

Обработано уже 99,9% избирательных протоколов. Небольшой "хвостик" - это данные с цифровых избирательных участков в Москве. Туда пришли 35 жителей Мурманской области.

В целом явка на выборы-2019 составила 35,82%, что выше показателя 2014 года. Серьезных нарушений 8 сентября не зафиксировали. были северяне, которых удили, например, агитационные материалы, висящие в публичных местах в день тишины. Но в избиркоме сообщили, что снимать их не должны, если они были размещены до субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поссорились не на шутку: Кандалакшанин вонзил нож в грудь своего брата
В Териберке открылись баня, парикмахерская и аптека
В Мурманской области 103 тысячи человек проголосовали за новый вид городов
Мурманчанин, убивший жену и сбежавший в Республику Беларусь, 11 лет проведет в колонии
Андрей Чибис: "Мост в Шонгуе за 178 миллионов - это бред!"
После обработки почти 100% бюллетеней на выборах губернатора Мурманской области лидирует Андрей Чибис
В Мурманской области обработано 33% бюллетеней - на выборах губернатора лидирует Андрей Чибис
В Центральной избирательной комиссии рассказали, кто предварительно лидирует на выборах губернатора Мурманской области
Избирком Мурманской области: общая явка на выборах уже выше результата 2014 года
Уполномоченный по правам человека в Мурманской области: "В избирательной кампании бросания грязью не было "
В Кировске вандалы испортили Вечный огонь
Мурманчанка спасает ушастую сову со сломанным крылом
За первые два часа в Мурманской области проголосовали 4.36% от общего числа избирателей
Врио губернатора Мурманской области просит выбрать имя котику, которого сейчас зовут то Барсиком, то Чибисом
Суд над мурманскими моряками, задержанными за 9,5 тонн кокаина, может начаться уже в октябре
Андрей Чибис проголосовал на выборах губернатора Мурманской области-2019
Под Кандалакшей грибники встретили агрессивную медведицу с медвежатами