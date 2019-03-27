Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис про падающие сосульки с крыш: "Это моя личная боль"

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-27T15:47:18+03:00

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Вечером 26 марта в Мурманске с крыши дома №8 на Рыбном проезде упала наледь. По злому стечению обстоятельств в этот момент мимо шла женщина, которая живет в этой 6-этажке. Сосулька пробила ей голову, и сейчас с тяжелыми травмами пострадавшая находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело - управляющую компанию, обслуживающую дом, подозревают в халатности. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис побывал на месте трагедии, поручив главе оперативного штаба ЖКХ Владимиру Гноевскому не пускать ситуацию на самотек.

А днем 27 марта в "белый дом" пришли родственники пострадавшей женщины: сын и невестка.

- Они пришли без предупреждения, поэтому встретились буквально на бегу. Ребята просят справедливого расследования и наказания для виновных, и сделать так, чтобы люди не гибли в собственных дворах. Я потрясен великодушием наших людей, и приношу самые глубокие извинения за своих коллег. В этом самом дворе всего за несколько лет от упавшего льда пострадало 5 человек. Не от бомбежки, в мирное время. Теперь - это моя личная боль, - написал в своем Facebook Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU