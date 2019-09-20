Главой Мурманска может стать сити-менеджер Андрей Сысоев

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-20T11:19:49+03:00

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В ближайшее время будет назначена дата первого заседания Совета депутатов, который впервые соберется шестым обновленным составом. Кто войдет в городской парламент, северяне решили 8 сентября.

Из числа депутатов должны быть избраны глава администрации Мурманска и мэр. Вероятнее всего, у руля города встанет Андрей Сысоев. Сити-менеджером он стал в 2010 году. Его кандидатуру выдвинули на конференции Мурманского местного отделения «Единой России». Отмечается, что на тайном голосовании его поддержали 101 однопартиец из 104.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис также просил поддержать в роли главы города именно Андрея Ивановича. Избранный глава региона встретился с депутатами, чтобы обсудить дальнейшую совместную работу.

Кандидатуры будущего главы администрации Мурманска пока не обозначены. Мэром сейчас является Тамара Прямикова.

ИСТОЧНИК KP.RU