2019-09-09T14:36:13+03:00
Политика

Стало известно, кто по итогам выборов прошел в Совет депутатов Мурманска

В составе горсовета будет много уже известных лиц
Мария ПАШЕНКОВА
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8 сентября северяне выбрали новый состав Совета депутатов Мурманска.8 сентября северяне выбрали новый состав Совета депутатов Мурманска.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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8 сентября северяне выбрали нового главу региона. После обработки 99,9% избирательных протоколов лидирует Андрей Чибис.

В этот же день мурманчане решали, кого хотят видеть в Совете депутатов областного центра. И, кажется, северянам милее уже известные лица.

Так, из числа депутатов прошлого пятого созыва в шестой прошли глава администрации Андрей Сысоев, глава города Тамара Прямикова. Также компанию им составили Сергей Коробков, Сергей Веллер, Антонина Климова, Олег Ноздрачев, Виктор Хабаров, Игорь Морарь, Леонид Мостовой, Михаил Белошеев, Наталия Телибаева.

Почти все места в горсовете - у представителей партии "Едина Россия". От КПРФ два представителя - Татьяна Ковалева и Артем Кузьмин. Еще два от "Справедливой России" - Алексей Ищук и Антонина Таран. А вот самовыдвиженцев только... один - Виталий Кириллов.

Депутаты Совета депутатов шестого созыва. Фото: Екатерина КОНОТОП

Депутаты Совета депутатов шестого созыва.Фото: Екатерина КОНОТОП

ИСТОЧНИК KP.RU

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