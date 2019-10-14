В Мурманске отложили выборы главы администрации

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-14T15:41:21+03:00

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В правительстве Мурманской области и мэрии столицы Заполярья после выборов меняется состав. Так, новый губернатор Андрей Чибис уже обновляет свою команду. Одно из последних назначений - министром строительства вместо Максима Рудя стала Оксана Астахова.

Новым главой Мурманска стал Андрей Сысоев, который почти 9 лет возглавлял администрацию. Ей сейчас временно руководит его первый зам Алексей Лыженков. Главу администрации должны были выбрать уже 28 октября, но процедура затягивается. Для проведения конкурса формируется комиссия. От мэрии и Думы в ее состав вошли Андрей Сысоев, Тамара Прямикова, заместители главы администрации Мурманска Виталий Розыскул и Людмила Левченко, парламентарий областной Думы Герман Иванов. Остальных членов должны выбрать в правительстве региона. Но из-за формирования нового состава возникла задержка. Предварительно, нового главу администрации выберут только в конце ноября.

Зато на внеочередной встрече участников Совета депутатов определились с одним из заместителей председателя. Не в первый раз им становится Тамара Прямикова, до недавнего времени - мэр Мурманска. Еще двух замов выберут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU