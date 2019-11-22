Осталось три кандидата на пост главы администрации Мурманска
11 ноября был открыт конкурс на замещение должности главы администрации города Мурманска.
Документы в первые дни приема подали семь человек: заместитель губернатора Евгений Никора, Андрей Сахаров, который работал первым заместителем министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководитель управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска Анатолий Петлеванный, заместитель директора АО «Управление отходами» Виталий Измайлов, бизнесмены Андрей Османкин, Кариб Гаджимагомедов и Сергей Габриелян.
Однако сейчас на дистанции остались только трое: Евгений Никора, Анатолий Петлеванный и Андрей Сахаров.
При этом прием документов от желающих продолжается - последний день намечен на 25 ноября. А 28 числа станет известно имя нового сити-менеджера.
ИСТОЧНИК KP.RU