2019-11-22T13:07:42+03:00
Политика

Осталось три кандидата на пост главы администрации Мурманска

Изначально стать сити-менеджером хотели семь человек
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
28 ноября станет известно имя нового главы администрации Мурманска. Фото: Википедия28 ноября станет известно имя нового главы администрации Мурманска. Фото: Википедия
Изменить размер текста:

11 ноября был открыт конкурс на замещение должности главы администрации города Мурманска.

Документы в первые дни приема подали семь человек: заместитель губернатора Евгений Никора, Андрей Сахаров, который работал первым заместителем министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководитель управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска Анатолий Петлеванный, заместитель директора АО «Управление отходами» Виталий Измайлов, бизнесмены Андрей Османкин, Кариб Гаджимагомедов и Сергей Габриелян.

Однако сейчас на дистанции остались только трое: Евгений Никора, Анатолий Петлеванный и Андрей Сахаров.

При этом прием документов от желающих продолжается - последний день намечен на 25 ноября. А 28 числа станет известно имя нового сити-менеджера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершены поиски 27-летней Виктории Печковской из Мурманска
В Мурмашах за сутки произошло два смертельных пожара
Под Мурманском сотрудники УФСИН помогли улетевшей в кювет автоледи
Авиабилеты до Симферополя и Калининграда стали для мурманчан льготными
На станции Ковда заметили медведя
«На том же месте, в тот же час»: На объездной в Мурманске за 15 минут произошло две аварии
Вахтовикам в Мурманской области разрешат участвовать в выборах
В Туломе утеплили трубопровод, который «отапливал» улицу десять дней
В Мурманске водитель сбил двух девочек, переходивших дорогу на зеленый
В Апатитах дети слепили из снега Виктора Цоя
В ЗАТО Александровск, где собаки покусали ребенка, отловили 10 бездомных животных
Житель Мурманска ограбил на улице 12-летнюю девочку
Елочка не гори: в Оленегорске вандалы оборвали провода новогодней арт-конструкции
Жителям Туломы вернули отопление
В Кировске из гаража пропало электрооборудование на 518 тысяч рублей
В Териберке рыбзавод закрыли из-за нехватки рабочих рук
Нуждающихся Мурманска кормят бесплатными обедами, благословленными поварами разных конфессий
Минимум от 28 до 65: В Мурманской области повысят зарплату медицинским работникам
В Туломе 13 домов и детский сад остались без отопления
На кольце Кола – Кильдинстрой сбили пешехода
В Мурманске с крыши дома на мужчину упал кусок льда
В Мурманске снесут две ветхих деревяшки
В Мурманске лыжница подожгла строительный мусор на контейнерной площадке