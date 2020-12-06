Рядом с Североморском гуляет росомаха

Росомаха вышла на промплощадку под Североморском. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Увидеть медведя в Мурманской области не такая уж редкость, особенно если в лесу не хватает еды. Выходят к городам часто лисы и зайцы, бывает, что прямо по улицам бегают горностаи, а белочки становятся альпинистами и лазают по многоэтажкам. А вот увидеть росомаху - большая редкость.

Обычно северяне видят только следы этого хищника, хотя бывает, что он и сам показывается. Как это случилось на днях в окрестностях флотской столицы.

- В Североморске в районе промплощадки компании "Карьер-2000" заметили росомаху, - говорится в описании к видео, появившемся в группе "Рыбалка и охота на Кольском п-ове Мурманская обл".

Местные рабочие говорят, что видели ее следы за карьером.

Напомним: весной следы росомахи на лыжной трассе приметили в Мончегорске, также зверь выходит к роднику в Кандалакше.

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