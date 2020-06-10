Бывшая сотрудница минобразования Мурманской области отсудила 120 тысяч рублей у семьи мальчика, которого сбила

28 июля 2018 года в деревне Юркино под Мурманском столкнулись Volkswagen Tiguan и велосипедист. Не самое редкое ДТП для летней поры, но именно этот случай прогремел на всю страну. Бывшая сотрудница министерства образования и науки Лилия Хоруженко, которая была за рулем машины, подала в суд на семью 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова, который попал под ее колеса. К слову, работая в ведомстве, она курировала, в том числе, вопрос безопасности детей на дорогах.

Во время столкновения на иномарке появились царапины, было сломано зеркало заднего вида. Чинить Volkswagen за свой счет Лилия Хоруженко не захотела, поэтому стала добиваться выплаты от Ширшовых. И это при том, что у мальчика после ДТП были перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы. Но в ГИБДД сообщили, что вины водителя в аварии нет: подросток выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Ширшовы сконцентрировались на лечении сына и не стали подавать в суд на Хоруженко. Как сейчас понимают, зря - надо было требовать компенсации морального вреда и возмещения стоимости лечения.

Сама Лилия от тяжбы не отказалась. Прошло больше года после происшествия, и стороны встретились перед Фемидой в сентябре 2019-го, когда была готова оценка ДТП. Но сразу разобраться не получилось. Дело в том, что суд не принял экспертизу, которую предоставили родители Генриха (они заказали ее в частной компании), и постановил провести независимую экспертизу, которая бы расписала, что да как произошло.

Суд постановил, что семья Ширшовых должна будет выплатить Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей.

- Наша экспертиза тоже имеет право на жизнь, единственное, что ей не дана правовая оценка. Но наша экспертиза очень точная, в частности, в материалах ГИБДД нет указания места ДТП, у нас же оно установлено, - рассказал «КП» представитель Ширшовых в суде Дмитрий Буянов. – При этом в суде без подтверждения принимаются слова Лилии Хоруженко, например, что она ехала с разрешенной скоростью не более 20 км/ч, но это мы ставим под сомнение. Она сказала, что нажала на тормоз сразу, как увидела Генриха. Но если бы она ехала с положенной скоростью, то машина встала бы на месте сразу, а велосипедист оказался бы на уровне передней двери. Мы проводили с федеральными журналистами такой эксперимент: машина ехала гораздо быстрее – около 50 км/ч, потому что велосипед оказался дальше.

Также сторона Ширшовых пыталась доказать в суде, что, несмотря на то, что машина ехала по асфальтовой дороге, а велосипедист выезжал с грунтовки, преимущество было у двухколесного транспорта.

- Она не имела права сквозного проезда, так как территория СОНТ (садово- огородническое некоммерческое товарищество) имеет признаки жилой зоны. Преимущество - у пешеходов и велосипедистов, - продолжает Дмитрий Буянов.

Однако решение Октябрьского районного суда Мурманска было не в пользу Ширшовых: он постановил выплатить Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей.

- С этим мы, конечно, не согласны и будем обжаловать решение суда во всех инстанциях, - твердо настроен отец Генриха Евгений Ширшов.

Лилия Хоруженко все это время не выходит на связь с семьей Генриха. Сам он почти оправился после ДТП, хотя последствия будут ему аукаться еще много лет – вставить новые зубы, например, можно будет только после 25 лет.

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