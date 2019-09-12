Экс-чиновница минобразования Мурманской области требует денег с родителей сбитого ею мальчика

Прошел год и, казалось, что в этой истории можно поставить точку. Да только вышла запятая. А еще общественный резонанс из-за происшествия чисто русского формата. В сети сейчас активно обсуждают, как бывшая чиновник сбила мальчика-велосипедиста и пытается заставить его семью заплатить за испорченную машину.

Сломана нога и зеркало

Случилась авария 28 июля прошлого года в Юркино – бывшей деревне Кольского района, где сейчас в основном находятся дачи.

Погожим жарким днем около 14.20 Генрих Ширшов катался по поселку на велосипеде. В какой-то момент он выехал с грунтовой дороги между домами на асфальтированную. На его беду в этот момент по ней ехала Лилия Хоруженко на своем Volkswagen Tiguan. Избежать столкновения не удалось. Как итог – у Германа сломана челюсть, нога, выбиты зубы и сотрясение мозга. А на иномарке – царапины и сбитое зеркало заднего вида.

Виноватым в аварии еще год назад признали Генриха.

- Подросток выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. В действиях водителя состава административного правонарушения не было обнаружено. Также мальчик нарушил еще одно правило ПДД, по которому дети до 14 лет на велосипеде не могут ездить по дорогам, а только по тротуарам или велодорожкам, - рассказал «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Вместо точки - запятая

Казалось бы, дело закрыто. Генрих должен лечиться (травмы дают о себе знать до сих пор), а Лилии надо идти в автосервис. Но в июле этого года Октябрьский суд Мурманска зарегистрировал иск водителя к семье мальчика. Автоледи потребовала родителей Генриха возместить ущерб от ДТП.

Конечно, в семье Генриха не согласны с таким требованием. До сих пор родители мальчика считают, что водитель должна была быть осторожнее. Поэтому пригласили журналистов осветить эту тему. Может, не все бы заинтересовались, да только Лилия Хоруженко оказалась бывшей сотрудницей министерства образования и науки Мурманской области.

Здесь она работала заведующей сектором воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Мурманской области. Хотя можно найти в сети информацию, что также она регистрировала себя как индивидуальный предприниматель. Еще в должности заведующей Лилия Германовна принимала участие в областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Мурманской области, где рассказывала про профилактику ДТП с детьми. А после сама оказалась в такой неприятной ситуации.

Первая встреча в суде семьи Ширшовых и Лилии Хоруженко уже состоялась. Но тяжба только начинается.