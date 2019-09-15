Отец мальчика, сбитого чиновницей под Мурманском: "Я сменил работу, чтобы ухаживать за сыном, а он бросил хоккей"

- Ребенок получил серьезные травмы, восстановление идет до сих пор. У него болит голова, приходится уходить с уроков, стало укачивать в машине, хоккей пришлось оставить. Некоторые операции можно будет сделать только после 18 лет, а еще перед ним закрылись некоторые возможности. Космонавтом не будет, зато будут ограничения по службе в армии, - рассказывает Евгений Ширшов, папа пострадавшего в аварии Генриха.

По то, как он судится с бывшей сотрудницей министерства образования и науки Лилией Хоруженко теперь знает вся страна.

Мальчик после аварии получил сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы.Фото: из архива героя публикации

Пара минут, поменявших жизнь

А началась эта история год назад. Есть недалеко от Мурманска бывшая деревня Юркино, сейчас это садово-огородническое некоммерческое товарищество. У семьи Ширшовых здесь дача, на которой отдыхают каждое лето. 28 июля выдалось жарким, самое время сбежать из города в пригород. 12-летний Генрих Ширшов гонял с друзьями на велосипеде. В какой-то момент выехал с грунтовки между дачами на асфальтированную дорогу, где как раз ехала Лилия Хоруженко на своем Volkswagen Tiguan. У машины царапины и поврежденное зеркало заднего вида, у Генриха — перелом челюсти, выбитые передние зубы, сотрясение мозга, ушибы тела и головы.

Евгений Ширшов считает, что одной из его ошибок был отказ от госпитализации Генриха.

- Мы с матерью до сих пор себя клянем. Он ведь в тот день с друзьями на речку ездил. На обратном пути они все заехали к нам перекусить. После собрались опять гулять, а мы попросили сына мокрые плавки переодеть. Шесть его друзей уехали, а Генрих задержался. Когда поехал один, его и сбили. Кто знает, как бы сложилось, если бы не попросили задержаться, - вспоминать злополучный день Евгению Юрьевичу нелегко.

Вины водителя в этой аварии в ГИБДД не увидели.

- Подросток выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. В действиях водителя состава административного правонарушения не было обнаружено. Также мальчик нарушил еще одно правило ПДД, по которому дети до 14 лет на велосипеде не могут ездить по дорогам, а только по тротуарам или велодорожкам, - рассказал «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

На том Ширшовы и Хоруженко и разошлись. Чтобы год спустя встретиться снова в суде. 23 июля Октябрьский суд Муранска зарегистрировал иск Лилии к родителям мальчика возместить ущерб от ДТП. Женщина хочет 100 тысяч рублей на ремонт машины.

Лилия хочет от семьи мальчика 100 тысяч рублей на восстановление машины.

- Мы, когда все случилось, допустили серьезные ошибку — не оставили сына в больнице. И поэтому причиненный ему вред квалифицировали как средней тяжести, а не тяжелый. Мы приехали в больницу, там ребенка осмотрели и спросили, будем ли мы госпитализироваться. Я спросил, а что будут с ним делать? Мне ответили, что выходной день, до понедельника врачей не будет. И мы решили уехать домой. Если бы остались, это дело просто так не замяли. Вот все пишут сейчас, что мой сын виноват. Но если он виноват, мне бы штраф пришел. А тут просто не увидели вины водителя, - продолжает отец мальчика. - Понимаете, Генрих крупный, спортивный мальчик. Будь на его месте кто-то поменьше, это было бы смертельное ДТП.

С его слов, инспектор, который вел дело, даже не побывал на месте аварии. А в схеме, которую составили сразу после ДТП, есть неточности.

Сложности экспертизы

Почему же спустя год обе стороны встретились в суде?

- К сожалению, у нас в регионе мало экспертов, которые оценивают ДТП с пострадавшими. В первую очередь они занимаются уголовными делами, а административными уже по остаточному принципу. Экспертиза может длиться 3-4 месяца в среднем. Наша шла год. После того, как мы получили результаты, мы смогли обратиться в суд. Хотя сначала пытались решить вопрос в досудебном порядке, - рассказал «КП» адвокат Лилии Хоруженко Александр Шумский.

Евгений Ширшов подтверждает — адвокат с ним связывался, предлагал заплатить без тяжбы. Но поведение женщины отбивает всякое желание с ней общаться.

- Когда все случилось, она даже не подошла к ребенку. Стояла и фотографировала свою машину. Говорила таким чиновничьим тоном. Когда стало понятно, что сын не умирает, я оставил его с мамой и соседями, а сам подошел к ней. Спросил, как же так вышло. А она сразу: «Не подходите ко мне! В суде будем разбираться!». Потом о ней не было слышно, только через три дня позвонила и грубо так: «Ну, что, вы забрали своего ребенка из больницы?». Ни спросить, как его здоровья, ни предложить какую-то помощь. Еще одна наша ошибка, что мы сразу после случившегося не обратились в суд за возмещением морального вреда. Подумали, что выплатят нам какие-нибудь 10 тысяч рублей, а по судам затаскают, зачем лишний раз мальчику напоминать. Сейчас, конечно, будет подавать иск, - говорит Евгений.

Евгений Ширшов про Лилию Хоруженко: "Когда все случилось, она даже не подошла к ребенку. Стояла и фотографировала свою машину."

Кстати, по иронии судьбы, Лилия Хоруженко и старшая сестра Генриха — соседи. Но женщина с ней даже не здоровается.

Генрих, кстати, тяжело переживает случившееся. Да и жизнь всей семьи изменилась: отец, который всю жизнь ходил в море капитаном, вынужден был ради восстановления сына остаться на суше и сменить работу.

Два разных человека

Лилия Хоруженко работала заведующей сектором воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Мурманской области. По иронии судьбы, часто заседала в комиссиях по профилактике ДТП с детьми. Узнать ее взгляд на ситуацию нельзя — женщина упорно отказывается от общения с журналистами. Даже в суде просила не пускать СМИ на заседание. Ее адвокат поддерживает подзащитную. И считает, что такой общественный резонанс истории может плохо сказаться на психике Генриха. Перед судом мальчик с трудом сдерживал слезы.

- Я не понимаю, зачем отец мальчика все это делает? Это попытка повлиять на решение судьи? Может, стоило бы его дождаться, ведь оно может быть оглашено уже в течение месяца. А потом уже привлекать внимание, - пояснил Александр Шумский.

К слову, в суде Евгений не узнал Лилию.

- Понимаете, это другой человек! Начиная от прически, заканчивая поведением. После ДТП она вела себя как чиновник, говорила поставленным командным голосом. А тут предстала такой тихой, спокойной, жертвой, - говорит Евгений.

Следующая встреча в Октябрьском суде сторон состоится уже 19 сентября. «Комсомолка приглашает Лилию Хоруженко рассказать свою позицию на страницах нашей газеты.