2020-07-01T13:48:27+03:00
Общество

В Умбозере Мурманской области нашли превышение алюминия

По факту загрязнения водоема проводится административное расследование
Мария ПАШЕНКОВА
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В Умбозере нашли превышение алюминия. Фото: МЧС по Мурманской областиВ Умбозере нашли превышение алюминия. Фото: МЧС по Мурманской области
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Стали известны подробности загрязнения Умбозера в Ловозерском районе. Напомним, в середине июня в водоеме появилось большое белесое пятно неизвестного происхождения.

- Сложившаяся в акватории Умбозера ситуация находится на контроле Министерства природных ресурсов и экологии. По данным наблюдений в настоящее время ситуация стабилизируется, наблюдается положительная динамика в отношении концентраций веществ в воде водных объектов. Вместе с тем в рамках полномочий Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора в отношении юридических лиц проводятся административные расследования, которые будут завершены 13 июля. По результатам будут приняты меры административного воздействия, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора взяло пробы воды, они показали значительное превышение содержания алюминия.

- На данный момент наблюдается снижение содержания алюминия более чем на 96 % - до 23 мг/дм3, при норме 50 мг/дм3, - уточнили в минприроды.

Угрозы для жизни людей нет - из озера не совершается водозабор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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