В Умбозере Мурманской области нашли превышение алюминия
Стали известны подробности загрязнения Умбозера в Ловозерском районе. Напомним, в середине июня в водоеме появилось большое белесое пятно неизвестного происхождения.
- Сложившаяся в акватории Умбозера ситуация находится на контроле Министерства природных ресурсов и экологии. По данным наблюдений в настоящее время ситуация стабилизируется, наблюдается положительная динамика в отношении концентраций веществ в воде водных объектов. Вместе с тем в рамках полномочий Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора в отношении юридических лиц проводятся административные расследования, которые будут завершены 13 июля. По результатам будут приняты меры административного воздействия, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.
Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора взяло пробы воды, они показали значительное превышение содержания алюминия.
- На данный момент наблюдается снижение содержания алюминия более чем на 96 % - до 23 мг/дм3, при норме 50 мг/дм3, - уточнили в минприроды.
Угрозы для жизни людей нет - из озера не совершается водозабор.
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