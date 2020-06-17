2020-06-17T15:49:08+03:00
Происшествия

В Умбозере обнаружили странное белое пятно неизвестного происхождения

На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Откуда взялось пятно еще предстоит выяснить. Фото: правительство МООткуда взялось пятно еще предстоит выяснить. Фото: правительство МО
Изменить размер текста:

На коронавирусе, обрушившемся железнодорожном мосте и паводке проблемы у Заполярья не закончились. В самом глубоком озере на Кольском полуострове – Умбозере - появилось загадочное белое пятно. Откуда оно взялось и что в себе таит – не известно. Такую же проблему обнаружили и в Канозере, которое прилегает к первому водоему. Выяснять, что же произошло, отправилась оперативная группа Главного управления МЧС России.

- Чтобы узнать подобности случившегося, утром 16 июня министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области организовало над водоемом воздушный облет. После чего стало ясно, что по водотокам поступает жидкость мутно-бирюзового цвета, из-за чего вода окрашивается, - отметили в спасательном ведомстве.

Губернатор региона Андрей Чибис провел комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, после которой решили усилить наблюдения за развитием обстановки и продолжить исследовать причины того, почему участок озера вдруг перекрасился.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, причем не только из Умбозера, но также из всех рек и озер в Кировском и Терском районе.

- Центр лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области сейчас проводит анализ отобранных образцов. Водоканалу Умбы поручили мониторить пробы воды на водозаборах. На данный момент все показатели соответствуют нормативам. Водозабор для Кировска и Апатитов берется из альтернативных источников, - сообщили в правительстве заполярного региона.

Жизнеобеспечению ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. Фото: правительство МО

Жизнеобеспечению ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. Фото: правительство МО

Власти отмечают, что жизнеобеспечению местного населения ничего не угрожает - вода для близлежащих поселков поставляется из подземных источников. Ближайший водозабор находится на реке Умба в 115 километрах ниже по течению.

- Ситуация находится на контроле всех заинтересованных структур и ведомств, в данный момент на месте продолжает дежурство оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области. Также на месте осуществляется постоянный космический мониторинг со спутника. По результатам осмотра представителями Росприроднадзора будет проведено административное расследование, - отмечают в региональном правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура занялась нефтяной лужей у мусоросжигательного завода в Мурманске. Гендиректору ООО "Экопром" внесли представление (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У сотрудницы Мурманского арктического университета обнаружили коронавирус
В Мурманске собирают деньги на памятник Иосифу Сталину
Рядом с Териберкой гуляют четыре медведя
В Мурманске водитель Mitsubishi сбил девушку на "зебре"
Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам полтора миллиона рублей
Валдис Пельш снимает в Мурманске фильм о геологической разведке в северных широтах
За счет денег на реконструкцию Пяти Углов в Мурманской области отремонтируют 50 тысяч кв.м дворовых территорий
Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»
В Мурманске у кафе "Юность" могут вернуть пешеходный переход
В Апатитах передвинули КПП из-за находчивых местных жителей
Житель Мурманска погиб во время ремонта машины в автосервисе
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 17 июня 2020 года составило 9 человек
Губернатор Мурманской области о реконструкции сквера у памятника Кирова: "Прошу не допустить срыва, ссылки на подрядчика будут не уместны"
Прокуратура проверит информацию о голодающих стариках в доме престарелых Мурманска
В Мурманске будут судить генерального директора компании, из-за которой от наледи погибла женщина
В Мурманске произошло смертельное ДТП с участием одной машины
В ДТП под Воронежом перевернулся Lexus с жителями Мурманской области
Прокуратура занялась нефтяной лужей у мусоросжигательного завода в Мурманске
В Мурманской области на 100% увеличилось число преступлений с использованием оружия
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: открываются мини-гостиницы и турбазы
В Мурманске завершены поиски 43-летнего Геннадия Декета
Начальница отделения почты в Кольском районе присвоила себе пенсию двух северян
В Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина
В Апатитах ребенок чуть не вывалился из окна, пока родители спали
В Апатитах гулявшего с голым торсом на детской площадке мужчину отправили в изолятор