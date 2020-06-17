В Умбозере обнаружили странное белое пятно неизвестного происхождения

На коронавирусе, обрушившемся железнодорожном мосте и паводке проблемы у Заполярья не закончились. В самом глубоком озере на Кольском полуострове – Умбозере - появилось загадочное белое пятно. Откуда оно взялось и что в себе таит – не известно. Такую же проблему обнаружили и в Канозере, которое прилегает к первому водоему. Выяснять, что же произошло, отправилась оперативная группа Главного управления МЧС России.

- Чтобы узнать подобности случившегося, утром 16 июня министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области организовало над водоемом воздушный облет. После чего стало ясно, что по водотокам поступает жидкость мутно-бирюзового цвета, из-за чего вода окрашивается, - отметили в спасательном ведомстве.

Губернатор региона Андрей Чибис провел комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, после которой решили усилить наблюдения за развитием обстановки и продолжить исследовать причины того, почему участок озера вдруг перекрасился.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, причем не только из Умбозера, но также из всех рек и озер в Кировском и Терском районе.

- Центр лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области сейчас проводит анализ отобранных образцов. Водоканалу Умбы поручили мониторить пробы воды на водозаборах. На данный момент все показатели соответствуют нормативам. Водозабор для Кировска и Апатитов берется из альтернативных источников, - сообщили в правительстве заполярного региона.

Жизнеобеспечению ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. Фото: правительство МО

Власти отмечают, что жизнеобеспечению местного населения ничего не угрожает - вода для близлежащих поселков поставляется из подземных источников. Ближайший водозабор находится на реке Умба в 115 километрах ниже по течению.

- Ситуация находится на контроле всех заинтересованных структур и ведомств, в данный момент на месте продолжает дежурство оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области. Также на месте осуществляется постоянный космический мониторинг со спутника. По результатам осмотра представителями Росприроднадзора будет проведено административное расследование, - отмечают в региональном правительстве.

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