Моряки из Мурманска арестованы в Африке за рекордную партию кокаина ценою в миллиард долларов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-03T12:42:03+03:00

Так выглядят коробки с роковым порошком, который нашли на судне ESER с моряками из Мурманска. Фото: twitter.com/Liveuamap

По данным посольства РФ, экипаж «ESER» находится в полицейском участке, где их кормят 3 раза в день, а их вещи изъяты

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- Мой брат пришел домой. Сказал нам, что уходит в море под панамским флагом. Затем улетел в Москву на 2 дня, а оттуда - рейсом на судно, - рассказала нам мурманчанка Наталья Глот.

С тех пор женщина не видела родственника. А потом с ужасом узнала: 1 февраля cудно «ESER», на котором работает 49-летний Вадим Ямнов, арестовали в Африке. Местные правоохранители обнаружили на борту гигантскую партию кокаина. Теперь весь экипаж судна (где как минимум 4 человека - из Мурманска) попал в серьезный переплет...

- Я испытала ужас, удивление, шок! Как же так? Ведь экипаж не должен отвечать за груз судна. Простые моряки вообще не имеют права знать, что за груз находится в трюме. Сейчас мой брат, вместе с другими членами экипажа, в полицейском участке. Личные вещи изъяты и находятся в камере хранения. Я отправила Вадиму «смс», но ответа не пришло, - продолжает Наталья Юрьевна.

Как сообщает посольство РФ, экипаж «ESER» обеспечен 3-разовым питанием и водой.

Панамский сухогруз с российскими моряками следовал из Южной Америки в Морокко. Его задержали во время вынужденного захода в африканский порт Капе Верде. По предварительным данным, морякам пришлось зайти в эту гавань из-за внезапной смерти одного из своих коллег.

По информации агентства «Рейтерс» на борту судна нашли почти 10 тонн кокаина в коробках, а местная полиция, якобы, давно подозревала, что судно участвует в наркотраффике. Эксперты оценивают стоимость нелегального груза в миллиард долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU