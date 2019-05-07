Глава Североморска Владимир Евменьков, летевший роковым рейсом Москва - Мурманск: «Нас спасли две девочки-бортпроводницы»

Почти сразу, как только появились списки пассажиров, летевших в столицу Заполярья тем самым злополучным рейсом СУ1492, стало известно, что на борту Sukhoi Superjet был глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. Он сидел на месте 6F, прямо перед четой Егоровых, и смог, как и они, выбраться наружу. Правда, как выясняется не сразу.

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Посадка

- Лично я понял, что полет проходит нештатно, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт. Я сидел возле иллюминатора и видел, что в правый двигатель два раза ударила молния, - рассказывает Владимир Евменьков. - Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся. Не знаю, работал он дальше или нет, но он не горел - это совершенно точно. Потом мы прекратили набор высоты, летели под облаками, внизу видели землю и кружили вокруг аэропорта.

Владимир Васильевич видел, как у его соседей посуровели лица, но паники не было. Даже когда командир сообщил, что по техническим причинам борт возвращается в Шереметьево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

Владимир Евменьков сидел на месте 6F.Фото: Рушан КАЮМОВ

- Когда выпустили шасси и самолет коснулся полосы, он подпрыгнул вверх, опустился и вновь подпрыгнул. Во второй раз даже выше, чем в первый. Потом загорелся двигатель. Что в этот момент происходило в салоне, не знаю, смотрел в иллюминатор, - описывает жесткую посадку глава Североморска. - После второго удара мы снова подпрыгнули и после этого, видимо, и обломилась стойка шасси, потому что мы упали на бок, нас развернуло и потащило уже по полосе. Самолет шел поперек, и в этот момент стало явственно ощущаться, что мы теряем скорость и вот-вот остановимся.Самолет долго снижался, а потом стал готовиться к той самой роковой посадке:

Вниз по трапу

Только в этот момент Евменьков оторвался от иллюминатора и посмотрел, что происходит в салоне. Люди повскакивали со своих мест. Семья с левого ряда: мужчина, женщина и ребенок опустились на пол и стали передвигаться по полу. Тогда Владимир Васильевич понял, что бежать вперед - все равно, что бежать по людям. Все те, кто это видел, просто встали и ждали, когда можно будет эвакуироваться. Как только открыли проход, стали выходить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706927" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолет рейса Москва - Мурманск.

- На борту не было абсолютно никакой толкотни, во всяком случае, я ее не видел. Слышал крики, но дыма как такового не почувствовал. Люди стояли в проходах. Например, я выходил далеко не первым и когда поднялся со своего места, идти вперед было невозможно. Какое-то время просто стоял в проходе. Только когда началось движение, я пошел к выходу. К этому моменту дверь справа уже была открыта и надувной трап развернут. Дверь с левой стороны заклинило от удара, и бортпроводница никак не могла с ней справиться. Но в итоге у нее получилось: дверь распахнулась, трап раскатился, и пассажиры стали спускаться и с левого борта, - вспоминает момент эвакуации Владимир Евменьков. - Две девчонки-бортпроводницы, которые открывали двери аварийных выходов, по сути нас и спасли.

Сам Владимир Васильевич не пострадал, если не считать шокового состояния, в котором сейчас находятся все, кто смог выбраться из полыхающего Superjet в аэропорту Москвы. Когда глава вернется в родной Североморск, пока не известно, и его обязанности исполняет первый заместитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

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