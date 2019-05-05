Выживший пассажир горевшего самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"

СЕГОДНЯ 22:36 2019-05-05T22:36:51+03:00

Мурманчанин во время эвакуации получил пару ушибов и отравление угарным газом

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Пассажиры рейса Москва-Мурманск компании "Аэрофлот" до сих пор приходят в себя. Напомним, борт уже поднялся над аэропортом "Шереметьево", когда в него, со слов очевидцев, попала молния. Во время жесткой посадки сухой джет загорелся.

Официально известно о 13 погибших, в том числе двух детях. На борту было много жителей Мурманской области. Сейчас они находят силы, чтобы рассказать о том, что пережили.

- Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Соболезнования всем пострадавшим. Со мной все окей. Жив, пара ушибов, - написал в своем Facebook мурманчанин Михаил Савченко.

Согласно официальным данным от МЧС, у него также отравление угарным газом.

В аэропорту "Мурманск" меж тем продолжают собираться родные пассажиров. Как передает с места корреспондент "КП", некоторые встречающие плачут. Но пока никто не упал в обморок и все стараюися держать себя в руках. С людьми работают психологи МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU