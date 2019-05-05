Выживший пассажир горевшего самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"
Пассажиры рейса Москва-Мурманск компании "Аэрофлот" до сих пор приходят в себя. Напомним, борт уже поднялся над аэропортом "Шереметьево", когда в него, со слов очевидцев, попала молния. Во время жесткой посадки сухой джет загорелся.
Официально известно о 13 погибших, в том числе двух детях. На борту было много жителей Мурманской области. Сейчас они находят силы, чтобы рассказать о том, что пережили.
- Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Соболезнования всем пострадавшим. Со мной все окей. Жив, пара ушибов, - написал в своем Facebook мурманчанин Михаил Савченко.
Согласно официальным данным от МЧС, у него также отравление угарным газом.
В аэропорту "Мурманск" меж тем продолжают собираться родные пассажиров. Как передает с места корреспондент "КП", некоторые встречающие плачут. Но пока никто не упал в обморок и все стараюися держать себя в руках. С людьми работают психологи МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU