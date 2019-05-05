2019-05-05T20:14:36+03:00
Происшествия

Источник: шесть человек пострадали при возгорании самолета "Москва-Мурманск"

Борт совершил вынужденную посадку
Мария ПАШЕНКОВА
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Горящий самолет пытают потушить. Фото: соцсетиГорящий самолет пытают потушить. Фото: соцсети
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В аэропорту "Шереметьево" в эти минут пытаются потушить борт компании "Аэрофлот" СУ 1492 Sukhoi Superjet 100, который должен был улететь из Москвы в Мурманск. Но его срочно вернули на землю, где в данный момент он полностью объят пламенем.

- В 19.30 самолет рейсом "Москва-Мурманск" совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево", на борту произошло возгорание, эвакуировано 78 человек, предварительно пострадало 6 человек, - рассказал источник "КП".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, один человек погиб. По другим данным, погибли 12 человек.

- Прибытие самолета, выполняющего рейс SU-1492 Шереметьево - Мурманск, задерживается ориентировочно до 22 часов 55 минут, в связи с поздним вылетом из аэропорта Шереметьево. Вылет самолета, выполняющего рейс SU-1493 Мурманск - Шереметьево, задерживается ориентировочно. До 23 часов 45 минут 5 мая в связи с поздним прибытием самолета под рейс, - сообщает аэропорт "Мурманск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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