2019-05-05T19:32:59+03:00
Происшествия

В "Шереметьево" в полете загорелся самолет "Москва-Мурманск"

Борт срочно вернули на землю, чтобы потушить и эвакуировать пассажиров [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Самолет уже почти весь охвачен пламенем, люди спрыгивают по надувному трапу. Фото: скриншот видеоСамолет уже почти весь охвачен пламенем, люди спрыгивают по надувному трапу. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

ЧП в аэропорту "Шереметьево" - загорелся борт компании "Аэрофлот" СУ 1492 Sukhoi Superjet 100, который должен был улететь в Мурманск. Обратный вылет из заполярной столицы в златоглавую был назначен на 21.35, но пока его задерживают до 23.15.

По предварительным данным, самолет загорелся уже в воздухе, и его срочно вернули на землю. К месту прибыли экстренные службы, из задымленного салона эвакуировали людей на надутому трапу.

Как пишут соцсети, пассажиры в панике, слышны крики и плач. По не уточненным пока данным, пять человек пострадали. Всего на борту было 72 человека.

Рассматриваются разные версии случившегося. В том числе неисправность электрообрудования и даже удар молнии. По одной информации, возгорание в полете заметили пассажиры, по другой - экипаж. Пилоты передали в центр, что нужна срочная посадка. Есть версия, что при жесткой посадке шасси пробили топливые баки, которые загорелись.

Самолет весь объят пламенем, его в эти минуты пытаются потушить.

Напомним, недавно сразу два ЧП произошли в аэропорту "Мурманск". Из-за двух дебоширов были задержаны рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Самолет "Москва-Мурманск" загорелся в Шереметьево.Фото: Дзержинск - "52 Tотал Ньюс"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Источник: шесть человек пострадали при возгорании самолета "Москва-Мурманск"
Реконструкции боев Великой Отечественной войны хотят перенести в Мурманск
"Был громкий взрыв": В Мурманске пожар полностью уничтожил жилую квартиру
В Мурманской области на лето ищут кольцевателей птиц
В порт Мурманск зайдет уникальное первое в мире водородное судно
Жители Мурманской области довольны своей жизнью на "четверку"
Динозавры, спартанцы и банщики: в Кировске прошла акция "Хибины-Бикини"
В Мурманске лепят майских снеговиков
Из-за непогоды в Мурманске отменили субботник у памятника Николаю Чудотворцу
На 9 мая в Мурманск придут корабли Северного флота
Белуха-"шпион" осталась у берегов Норвегии
В Полярных Зорях над сбитой собакой два дня проезжали поезда, но никто не помог
У берегов Териберки судно с четырьмя рыбаками вынесло на берег
Оленеводы Мурманской области записали видео, чтобы показать, как бесчинствуют браконьеры
В Мурманской области будут снимать короткометражку про детское горе