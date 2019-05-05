В "Шереметьево" в полете загорелся самолет "Москва-Мурманск"

ЧП в аэропорту "Шереметьево" - загорелся борт компании "Аэрофлот" СУ 1492 Sukhoi Superjet 100, который должен был улететь в Мурманск. Обратный вылет из заполярной столицы в златоглавую был назначен на 21.35, но пока его задерживают до 23.15.

По предварительным данным, самолет загорелся уже в воздухе, и его срочно вернули на землю. К месту прибыли экстренные службы, из задымленного салона эвакуировали людей на надутому трапу.

Как пишут соцсети, пассажиры в панике, слышны крики и плач. По не уточненным пока данным, пять человек пострадали. Всего на борту было 72 человека.

Рассматриваются разные версии случившегося. В том числе неисправность электрообрудования и даже удар молнии. По одной информации, возгорание в полете заметили пассажиры, по другой - экипаж. Пилоты передали в центр, что нужна срочная посадка. Есть версия, что при жесткой посадке шасси пробили топливые баки, которые загорелись.

Самолет весь объят пламенем, его в эти минуты пытаются потушить.

Напомним, недавно сразу два ЧП произошли в аэропорту "Мурманск". Из-за двух дебоширов были задержаны рейсы в Москву и Санкт-Петербург.