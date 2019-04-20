2019-04-20T08:44:22+03:00
Происшествия

Рейс из Мурманска, на котором объявился террорист, прибыл в Санкт-Петербург к полуночи

Самолет из-за дополнительного досмотра задержали в столице Заполярья на 3,5 часа
Елена МОЛОДЦОВА
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Airbus A319 покинул аэропорт "Мурманск" с задержкой в 3,5 часа.Airbus A319 покинул аэропорт "Мурманск" с задержкой в 3,5 часа.Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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Хорошо то, что хорошо кончается. Пассажирам рейса FV6348 авиакомпании «Россия», на котором вечером 19 апреля объявился террорист, благополучно добрались в Санкт-Петербург. Правда, с задержкой на 3,5 часа.

Напомним, один из пассажиров еще при выходе на посадку заявил, что он террорист, но на неудачную шутку никто не обратил внимание. Поэтому мужчина повторил ее уже на борту судна. В итоге юмориста задержали правоохранительные органы, а людей попросили вернуться в здание аэровокзала, где им были предложены прохладительные напитки. После того, как Airbus A319 и багаж пассажиров тщательно досмотрели кинологи с собаками, вылет все-таки разрешили.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Пулково», рейс FV6348 из Мурманска вылетел только в 21:57, а приземлился в Санкт-Петербурге в 23:28 вместо запланированных 19:55. Разумеется, остряка, устроившего переполох в главной воздушной гавани Заполярья на борту не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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