В аэропорту "Мурманск" мужчина зашел в самолет и сказал, что он террорист
Новость с пометкой "молния": к аэропорту "Мурманск" Стягиваются экстренные службы.
Вечером 19 апреля на борт самолета "Мурманск-Москва" поднялся мужчина.
Как рассказал информированный источник "КП", неизвестный дважды повторил, что является террористом. О свадьбе экипажа и других пассажиров на данный момент ничего не известно.
Согласно официальному расписанию аэропорта "Мурманск", в 19.03 должен был вылететь рейс "Мурманск-Москва (Домодедово)" авиакомпании &quoт;Россия". Онлайн-табло показывает, что самолет уже поднялся в воздух.
Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало.
"КП" будет следить за развитием событий.
Напомним, в декабре 2016 года самолет в заполярной воздушной гавани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ситуация повторилась в 2018 году с московским бортом. А в феврале 2014 года пьяный мужчина сообщил, что в самолете находится бомба.
ИСТОЧНИК KP.RU