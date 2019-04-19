В аэропорту "Мурманск" мужчина зашел в самолет и сказал, что он террорист

СЕГОДНЯ 19:27 2019-04-19T22:43:36+03:00

Неизвестный поднялся в самолет и заявил, что он террорист. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Новость с пометкой "молния": к аэропорту "Мурманск" Стягиваются экстренные службы.

Вечером 19 апреля на борт самолета "Мурманск-Москва" поднялся мужчина.

Как рассказал информированный источник "КП", неизвестный дважды повторил, что является террористом. О свадьбе экипажа и других пассажиров на данный момент ничего не известно.

Согласно официальному расписанию аэропорта "Мурманск", в 19.03 должен был вылететь рейс "Мурманск-Москва (Домодедово)" авиакомпании &quoт;Россия". Онлайн-табло показывает, что самолет уже поднялся в воздух.

Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало.

"КП" будет следить за развитием событий.

Напомним, в декабре 2016 года самолет в заполярной воздушной гавани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ситуация повторилась в 2018 году с московским бортом. А в феврале 2014 года пьяный мужчина сообщил, что в самолете находится бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU