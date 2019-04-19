2019-04-19T19:59:36+03:00
Происшествия

Из-за мужчины, заявившего, что он террорист, задерживается рейс Мурманск-Санкт-Петербург

Самолет будут досматривать кинологи
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВАСветлана УФИМЦЕВА
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Аэропорт "Мурманск" пока не закрыт.Аэропорт "Мурманск" пока не закрыт.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Непредвиденная ситуация случилась в аэропорту "Мурманск" около 19.00 19 апреля.

Как стало известно "КП", неизвестный мужчина поднялся по трапу самолета во время посадки на рейс "Мурманск-Санкт-Петербург". На входе на борт он громко заявил, что является террористом. А потом прошел в салон и повторил эту же фразу. При этом он угрожал окружающим.

Мужчину задержали, сейчас с ним будут разбираться правоохранительные органы.

Как передают корреспонденты "КП" с места событий, рейс 6348 "Мурманск-Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия", который должен был вылететь в 20.05, задержан. Пассажиры прошли в зал ожидания, где им предложены напитки. Ориентировочно рейс задерживается до часа ночи. Сейчас на месте ждут кинологов, которые обследуют борт. Также салон уже был визуально осмотрен на взрывчатые вещества и оружие. Досмотр пройдут и пассажиры.

При этом паники в аэропорту не наблюдается. Воздушная гавань не закрыта.

Дебоширу грозит уголовное дело.

Паники в аэропорту "Мурманск" пока не наблюдается. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Паники в аэропорту "Мурманск" пока не наблюдается.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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