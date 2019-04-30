2019-04-30T09:51:09+03:00
Происшествия

29-летний "террорист" из Московской области, задержавший мурманский самолет, отделался штрафом

Пьяный мужчина кричал о возможном взрыве борта
Мария ПАШЕНКОВА
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Борт уже готовился к взлету, когда 29-летний пьяный житель Московской области решил пошутить.Борт уже готовился к взлету, когда 29-летний пьяный житель Московской области решил пошутить.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С разницей в несколько дней в аэропорту "Мурманск" случились два похожих случая. Сначала 19 апреля в самолете "Мурманск-Санкт-Петербург" пассажир кричал, что он террорист. А затем 24 апреля еще один мужчина угрожал взорвать борт из столицы Заполярья в Москву.

В УМВД России рассказали подробности последнего инцидента. Оказалось, что дебоширил 29-летний житель Московской области.

- В дежурную часть Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что пассажир рейса сообщением Мурманск – Москва заявил, что на борту самолета якобы может находиться опасный предмет, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом, как мы писали ранее, опасных предметов обнаружено не было. А мужчина после задержания стал кричать, что пошутил. Помещать в СИЗО его не стали. Как уточнили в полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Наказание по ней скромное: штраф от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Последнего дебошир избежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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