2019-04-25T09:18:35+03:00
Происшествия

Из-за мужчины, обещавшего взорвать самолет "Мурманск-Москва", вылет задержали на 3,5 часа

Борт уже готовился ко взлету
Мария ПАШЕНКОВА
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Рейс в столицу улетел на 3,5 часа позже, чем того требовало расписание.Рейс в столицу улетел на 3,5 часа позже, чем того требовало расписание.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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В кругленькую сумму обошлась задержка самолета СУ 1493 "Мурманск-Москва" компании "Аэрофлот", вызов на месте кинологов и другие хлопоты, которые неизбежно возникают в случае ЧП.

А оно случилось примерно в 21.30, когда борт уже готовился к вылету. Но в салоне один из пассажиров вдруг достал телефон и сказал, что сейчас взорвет крылатую машину. Естественно, нетрезвого дебошира сразу задержали сотрудники линейного отдела полиции.

Пассажирам пришлось 3,5 часа находиться в зале ожидании, пока кинологи обследовали самолет и багаж. Конечно, мужчина потом заявил, что пошутил, но безопасность лишней не оказалась.

В итоге вместо 21.35 самолет вылетел только в 1.09.

Напомним, ранее на столько же задержали рейс "Мурманск-Санкт-Петербург" - на его борту тоже мужчина стал кричать, что он террорист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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