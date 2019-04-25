Из-за мужчины, обещавшего взорвать самолет "Мурманск-Москва", вылет задержали на 3,5 часа
В кругленькую сумму обошлась задержка самолета СУ 1493 "Мурманск-Москва" компании "Аэрофлот", вызов на месте кинологов и другие хлопоты, которые неизбежно возникают в случае ЧП.
А оно случилось примерно в 21.30, когда борт уже готовился к вылету. Но в салоне один из пассажиров вдруг достал телефон и сказал, что сейчас взорвет крылатую машину. Естественно, нетрезвого дебошира сразу задержали сотрудники линейного отдела полиции.
Пассажирам пришлось 3,5 часа находиться в зале ожидании, пока кинологи обследовали самолет и багаж. Конечно, мужчина потом заявил, что пошутил, но безопасность лишней не оказалась.
В итоге вместо 21.35 самолет вылетел только в 1.09.
Напомним, ранее на столько же задержали рейс "Мурманск-Санкт-Петербург" - на его борту тоже мужчина стал кричать, что он террорист.
ИСТОЧНИК KP.RU