В самолете "Мурманск-Москва" мужчина заявил, что всех взорвет

В аэропорту "Мурманск" новое ЧП. В 21.35 должен был улететь самолет СУ 1493 "Мурманск-Москва" компании "Аэрофлот". Но когда от борта уже убрали трап, а экипаж приготовился ко взлету, один из пассажиров достал телефон и сказал, что устроит взрыв.

Как рассказал источник "КП", мужчина был нетрезв и вел себя буйно. На место были вызваны сотрудники линейной полиции, пассажиров вывели из салона и отправили в зал ожидания. Будет проводиться досмотр багажа и самого самолета.

На данный момент аэропорт открыт. На сколько задерживается рейс в столицу не уточняется.

Уже во время задержания мужчина стал кричать, что пошутил. При этом он просил вызвать к себе представителей Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и умершего в 2017 году Владимира Воротникова, в свое время занимавшего пост председателя комитета по обеспечению безопасности населения региона.

Напомним, в минувшую пятницу 19 апреля в аэропорту произошло похожее ЧП. Пассажир самолета "Мурманск-Санкт-Петербург" во время посадки стал кричать угрозы и что он террорист. Мужчину задержали, а самолет задержался почти на три с половиной часа.

Причем на этом происшествия на воздушном вокзале не закончились. Тоже в пятницу пьяный водитель грузовика протаранил пять машин.