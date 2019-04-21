Очевидцы: В водителя грузовика, повредившего пять машин у аэропорта "Мурманск" стреляли

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-21T16:57:36+03:00

На двери "МАЗа" можно насчитать не менее шести дырок от пуль. Фото: mmk.news

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Конец недели в аэропорту "Мурманск" выдался беспокойным. Около 19.00 19 апреля один из пассажиров рейса "Мурманск-Санкт-Петербург", уже почти зайдя в салон, вдруг сообщил, что он террорист. И стал угрожать всем вокруг. В итоге дебошира задержали, а рейс был выполнен с задержкой.

А через пять часов на привокзальной площади водитель грузового "МАЗа" врезался сразу в пять машин. Оказалось, что 35-летний мужчина за рулем был пьян: освидетельствование показало у него в крови 0,99 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

Как уже сообщали в МВД региона, водителя задержали автолюбители, чьи машины он повредил. Сейчас стали известны подробности. На двери грузовика со стороны водителя можно насчитать не менее шести дырок от пуль.

- На протесты автолюбителей пьяный водитель не отвечал и тогда один из пострадавших открыл по "МАЗу" огонь из "травмата", - сообщает сайт mmk.news.

При этом, как рассказали в полиции, водители пытались остановить дебошира, перегородив ему дорогу авто. А когда грузовик наконец остановился - вытащили выпившего из кабины.

- Заявление от водителя или собственника машины, что по ней была открыта стрельба, не было, - рассказала "КП" заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU