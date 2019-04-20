В аэропорту «Мурманск» пьяный водитель самосвала протаранил пять припаркованных машин

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-20T10:31:00+03:00

Больше всего досталось Renault Megane, у которого оторвало передний бампер. Фото: Алихан Волк

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Вечер пятницы, 19 апреля, не задался для главной воздушной гавани Заполярья. Сначала шутник-пассажир объявил, что он террорист, и рейс FV6348 Мурманск – Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» задержали на 3,5 часа. А когда Airbus A319 уже приземлился в северной столице России, в аэропорту «Мурманск» произошло еще одно ЧП.

- Пьяный водитель зацепил пять машин при въезде на территорию аэровокзала, - сообщил об аварии в группе «Мурманск ДТП ЧП» Алихан Волк.

Собственно говоря, «железные кони», стоявшие в ожидании своих улетевших по делам владельцев, пострадали несильно: царапины и небольшие вмятины на бамперах. Больше всего досталось Renault Megane, у которого оторвало передний бампер.

- В 00:05 20 апреля на 17 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск» 35-летний водитель грузовика МАЗ ехал в сторону гостевой стоянки и совершил наезд на припаркованные Hyundai, ГАЗ, Renault и Nissan, а когда стал сдавать назад задел и стоящий Opel. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водители поврежденных машин задержали его на месте и сообщили о произошедшее в дежурную часть, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Подоспевшие инспекторы ДПС провели освидетельствование «героя» - в его крови оказалось 0,99 миллиграмма алкоголя. На месте горе-водителю выписали штраф на полторы тысячи рублей за неправильное расположение грузовика на проезжей части. Кроме того, за пьяную езду его ждет арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU