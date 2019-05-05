2019-05-05T22:13:22+03:00
Происшествия

На борту загоревшегося самолета Москва-Мурманск летел мэр Североморска

По предварительной информации, Владимир Евменьков отравился угарным газом
Мария ПАШЕНКОВА
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Глава Североморска Владимир Евменьков летел на загоревшемся самолете Москва-Мурманск. Фото: Хибины.comГлава Североморска Владимир Евменьков летел на загоревшемся самолете Москва-Мурманск. Фото: Хибины.com
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В аэропорту "Шереметьево" загорелся самолет компании "Аэрофлот", который должен был прилететь в Мурманск. Напомним, самолет вылетел около 18.00 из Шереметьево, а потом резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся.

Один из пассажиров самолета рассказал "КП", что причиной нештатной ситуации на борту стал удар молнии - после этого самолет стал экстренно заходить на посадку. По его словам, возгорание произошло уже на земле.

Огонь полностью уничтожил борт. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двух детей. Всего на борту было 72 пассажира, некоторые госпитализированы.

Был опубликован список пассажиров борта Москва-Мурманск. Выяснилось, что рейсом летел глава Североморска Владимир Евменьков. Как стало известно "КП", он пострадал во время эвакуации и отравился угарным газом. Сейчас врачи оказывают ему помощь. Подробности о состоянии главы ЗАТО уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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